EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS GIBT STRATEGISCHES UPDATE BEKANNT UND VERÖFFENTLICHT ERSTMALIGEN AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026

EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Prognose/Strategische Unternehmensentscheidung

HUGO BOSS AG: HUGO BOSS GIBT STRATEGISCHES UPDATE BEKANNT UND VERÖFFENTLICHT ERSTMALIGEN AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026



02.12.2025 / 20:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Metzingen, 2. Dezember 2025

HUGO BOSS AG gibt die Einführung von CLAIM 5 TOUCHDOWN bekannt, das die strategische Ausrichtung bis 2028 festlegt und den Weg für nachhaltiges, profitables Wachstum ebnet, basierend auf entsprechenden Beschlüssen des Vorstands und des Aufsichtsrats, die heute gefasst wurden. Die Umsetzung wird sich auf drei zentrale Bereiche konzentrieren: Marke, Vertrieb und Operations. Diese Prioritäten werden die Effizienz steigern und die Voraussetzungen für langfristiges, profitables Wachstum schaffen. Gleichzeitig wird HUGO BOSS die Free-Cashflow-Generierung deutlich beschleunigen, mit dem Ziel, ab 2026 durchschnittliche jährliche Free Cashflows von rund 300 Mio. EUR zu erzielen (ohne Berücksichtigung von IFRS 16).

2026 wird ein Jahr der Anpassung sein, in dem das Geschäft durch die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks gestärkt wird. Vor dem Hintergrund einer bewussten Refokussierung der Marken und Vertriebskanäle wird für 2026 ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet, bevor 2027 eine Rückkehr zu Wachstum erfolgt, das sich 2028 beschleunigen soll. Für 2026 und darüber hinaus wird eine Verbesserung der Bruttomarge erwartet, die durch Effizienzsteigerungen bei der Beschaffung, selektive Preisanpassungen und einen höheren Durchverkauf zum vollen Preis unterstützt wird. Angesichts der anhaltenden Kostendisziplin wird für 2026 ein EBIT zwischen 300 und 350 Mio. EUR erwartet, wobei sich die Profitabilität ab 2027 verbessern soll.

HUGO BOSS wird am 3. Dezember 2025 weitere Details zu CLAIM 5 TOUCHDOWN vorstellen und am 10. März 2026 im Rahmen der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025 einen detaillierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 geben.

Kontakt:

Christian Stöhr, SVP Investor Relations Tel: +49 7123 94-87563

Ende der Insiderinformation

HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)712 394-0
E-Mail: info@hugoboss.com
Internet: www.hugoboss.com
ISIN: DE000A1PHFF7

