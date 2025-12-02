EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE bestätigt Gespräche zu Mehrheitserwerb und Übernahme durch Doosan Bobcat Inc.
Wacker Neuson SE bestätigt Gespräche zu Mehrheitserwerb und Übernahme durch Doosan Bobcat Inc.
Wacker Neuson SE bestätigt Gespräche zu Mehrheitserwerb und Übernahme durch Doosan Bobcat Inc.
München, 02.12.2025
Vor dem Hintergrund aktueller Presseberichterstattung bestätigt die Wacker Neuson SE („
Wacker Neuson
“), dass sich der Vorstand in fortgeschrittenen Gesprächen mit Doosan Bobcat Inc. („
Doosan Bobcat
“) über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Wacker Neuson sowie eine öffentliche Übernahme von Wacker Neuson durch Doosan Bobcat befindet.
Doosan Bobcat erwägt, Aktien im Umfang von ca. 63 % des Grundkapitals von Großaktionären der Wacker Neuson zu erwerben und ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktionäre von Wacker Neuson abzugeben.
Ob es tatsächlich zu einem Verkauf der Aktien der Großaktionäre und zu einem öffentlichen Übernahmeangebot kommt, ist für Wacker Neuson derzeit nicht abzusehen.
Wacker Neuson wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 - (0)89 - 354 02 - 1823
|Fax:
|+49 (0)89 354 02 - 298
|E-Mail:
|ir@wackerneuson.com
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|ISIN:
|DE000WACK012
|WKN:
|WACK01
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2238992
