EQS-AFR: 3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die 3U HOLDING AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

