EQS-AFR: 3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 3U HOLDING AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

02.12.2025 / 10:11 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 3U HOLDING AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

02.12.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:3U HOLDING AG
Zu den Sandbeeten 1b
35043 Marburg
Deutschland
Internet:www.3u.net
Ende der MitteilungEQS News-Service

2238820 02.12.2025 CET/CEST

3U Holding

