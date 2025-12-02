EQS-AFR: Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025
