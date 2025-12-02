EQS-AFR: Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025

Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland

