EQS-AFR: Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

02.12.2025 / 14:44 CET/CEST

Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/finanzinformationen/finanzberichte/archiv/2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/finance-information/financial-reports/archiv/2025

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Internet: www.aareal-bank.com

