EQS-AFR: tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

02.12.2025 / 19:47 CET/CEST
Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:tonies SE
9 rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg
Tonies

