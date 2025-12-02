EQS-AFR: tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: tonies SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
02.12.2025 / 19:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort:
https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort:
https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/
02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|tonies SE
|9 rue de Bitbourg
|1273 Luxembourg
|Luxemburg
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2239274 02.12.2025 CET/CEST