EQS-AFR: tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

02.12.2025

Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/

tonies SE

