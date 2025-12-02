W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.12.2025 / 12:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 4. ZWISCHENMELDUNG UND ABSCHLUSSMELDUNG

BERLIN, 2. Dezember 2025 // Vom 24. November 2025 bis einschließlich 25. November 2025 wurden insgesamt 215.105 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		Handelsplatz (MIC)
24/11/2025 10.54722,1700XETA
24/11/2025 8.68622,1362CEUX
24/11/2025 2.78422,1129TQEX
24/11/2025 49822,1300AQEU
25/11/2025 92.87421,9686XETA
25/11/2025 76.81821,9620CEUX
25/11/2025 20.16821,9773TQEX
25/11/2025 2.73021,9626AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 25. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.386.716 Stück.

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro, jedoch nicht mehr als 5,5 Millionen Aktien, erfolgreich abgeschlossen.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2238262 02.12.2025 CET/CEST

Zalando

