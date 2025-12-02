EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Nikos Theodosopoulos, Erwerb von 12.859 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.12.2025 / 10:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Nikos
|Nachname(n):
|Theodosopoulos
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Mitglied des Board of Directors
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 12.859 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|8,00 USD
|10.000,00 USD
|7,795 USD
|1.559,00 USD
|7,80 USD
|76.440,00 USD
|7,75 USD
|12.469,75 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,81 USD
|100.468,75 USD
e) Datum des Geschäfts
|26.12.2025; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|NASDAQ
|MIC:
|XNAS
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
