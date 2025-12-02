EQS-News: Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENA GmbH: Teil-Ausschüttung der Insolvenzquote

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz
02.12.2025 / 10:25 CET/CEST
Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENA GmbH: Teil-Ausschüttung der Insolvenzquote

Die Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, Member of One Square Group, in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der RENA GmbH Anleihe 2010/2015 (WKN: A1E8W9 / ISIN: DE000A1E8W96) teilt mit, dass in dem gegenständlichen Verfahren aus der Ausschüttung Mai 2022 noch Quotenzahlungen an quotenberechtigte Anleihegläubiger ausstehen.

Anleihegläubiger, die Ihre Quote noch nicht erhalten haben, werden gebeten sich unter rena@onesquareadvisors.com zu registrieren. Nach Prüfung des Anspruches und dem Erhalt der notwendigen Informationen, wird die Ausschüttung der noch offenen Quote unmittelbar veranlasst.

Über weiter anstehende Quotenausschüttungen werden registrierte Anleihegläubiger automatisch informiert. Bereits registrierte Anleihegläubiger müssen keine weiteren Schritte unternehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH

Member of One Square Group

- Team RENA -

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail:

rena@onesquareadvisors.com

02.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2238830 02.12.2025 CET/CEST

