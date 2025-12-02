EQS-News: Tacalyx ernennt Jean Engela zum Chief Executive Officer für die nächste Wachstumsphase

EQS-News: Tacalyx GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Tacalyx ernennt Jean Engela zum Chief Executive Officer für die nächste Wachstumsphase

02.12.2025



BERLIN, Deutschland, 02. Dezember 2025 – Tacalyx, ein privates Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Anti-TACA-Krebstherapien („Tumour Associated Carbohydrate Antigens“) konzentriert, gibt die Ernennung von Jean Engela zum Chief Executive Officer bekannt. Jean Engela bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Arzneimittelforschung und -entwicklung mit. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Führung von Organisationen und Projekten durch entscheidende Entwicklungsphasen einschließlich der Skalierung – von der frühen Forschung bis hin zu klinischen Studien. Der Mitgründer und ehemalige CEO des Unternehmens, Dr. Peter Sondermann, wird als Chief Scientific Officer weiterhin die wissenschaftliche Innovation bei Tacalyx vorantreiben.

„Wir freuen uns sehr, Jean als unseren neuen Chief Executive Officer zu begrüßen. Mit seiner bemerkenswerten Kombination aus internationaler Erfahrung, biotechnologischer Vision und Führungskompetenz ist Jean ideal geeignet, um unsere nächste Wachstumsphase zu leiten. Wir bedanken uns herzlich bei unserem Mitgründer Peter Sondermann, dessen Führungsqualitäten maßgeblich zum Erfolg von Tacalyx beigetragen haben. Peter kann sich nun voll und ganz auf die Weiterentwicklung unserer F&E-Strategie konzentrieren. Dieser Führungswechsel unterstützt unsere Weiterentwicklung als Biotech-Unternehmen, das Innovation und Impact in größerem Maße vorantreiben wird“, sagte Klaus Schollmeier, Vorsitzender des Beirats von Tacalyx.

Bevor er zu Tacalyx kam, war Jean CEO und Vorstandsmitglied des ADC-Pioniers (ADC: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate) NBE Therapeutics, wo er die Entwicklung der Organisation von einem Start-up zu einem etablierten Biotechunternehmen mit einer diversifizierten ADC-Pipeline leitete. Vor seiner Tätigkeit bei NBE Therapeutics war Jean Engela Executive Drug Development Leader bei Boehringer Ingelheim und verantwortete die globale Entwicklung von Onkologie- und Immunologieprogrammen, darunter niedermolekulare Wirkstoffe, monoklonale Antikörper, multispezifische Antikörper und T-Zell-Engager (TCEs). Außerdem leitete er die Integration von NBE Therapeutics in die F&E-Organisation von Boehringer Ingelheim. Seine umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen beim Übergang von der Forschung zur klinischen Phase wird von entscheidender Bedeutung für das nächste Wachstumskapitel von Tacalyx sein.

Jean Engela, CEO von Tacalyx, kommentierte: „Es ist mir eine große Freude, Tacalyx zu leiten, während wir weiter an Dynamik gewinnen und uns zu einem Biotechunternehmen im klinischen Stadium entwickeln. Tacalyx vereint die wesentlichen Erfolgsfaktoren – bahnbrechende Wissenschaft, ein engagiertes Managementteam und eine starke Unterstützung durch Investoren. In den kommenden Monaten freuen wir uns darauf, wichtige wertsteigernde Meilensteine zu erreichen und die IND-vorbereitenden Studien für unser Leitprogramm zu beginnen. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, einen echten therapeutischen Mehrwert für Patienten mit soliden Tumoren zu erzielen.“

Unter der Führung von Jean wird Tacalyx aufbauend auf einem umfangreichen Know-how die Programme in Richtung Klinik vorantreiben. Tacalyx ist ein Pionier in der Entwicklung zielgerichteter Therapeutika, die selektiv an tumorassoziierte Kohlenhydratantigene (TACAs) binden, die in differenziertem, gesundem Gewebe nicht vorkommen. Anti-TACA-Antikörper können zu verschiedenen Behandlungsmodalitäten entwickelt werden, darunter ADCs, TCEs und multispezifische Antikörper. Mit seinem einzigartigen Instrumentarium und seiner fundierten Expertise in der Glykanbiologie und -chemie hat Tacalyx eine Pipeline von First-in-Class- und Best-in-Class-Wirkstoffen entwickelt, die auf verschiedene TACAs bei mehreren soliden Tumorindikationen abzielen. Der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoff, TCX-201, befindet sich in der präklinischen Entwicklung kurz vor dem Beginn der IND-vorbereitenden Studien, die den Weg für die klinische Entwicklung ebnen.

Über Tacalyx

Tacalyx ist ein privates Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Anti-TACA-Antikörpern (Tumour Associated Carbohydrate Antigen) zur Behandlung von Krebs konzentriert. TACAs werden während der malignen Transformation in einem mikroevolutionären Prozess gebildet. Die Expression von TACAs ist in vielen Arten von Krebszellen erhöht, was sie zu attraktiven potenziellen Zielen für die Krebsbehandlung macht. Tacalyx entwickelt seine firmeneigene Technologieplattform, um TACAs als neuartige Zielmoleküle für antikörperbasierte Therapien, einschließlich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und andere Modalitäten, zu nutzen, und hat ein firmeneigenes Programmportfolio aufgebaut.

Tacalyx wurde 2019 als Spin-Out des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPIKG) in Potsdam gegründet, basierend auf der Arbeit von Prof. Dr. Peter Seeberger und Dr. Oren Moscovitz. Tacalyx hat seinen Hauptsitz in Berlin und wird von den führenden Life Science Investoren Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Kurma Partners, High-Tech Gründerfonds (HTGF), coparion, Eurazeo/Idinvest Partners, Creathor Ventures und Thuja Capital unterstützt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tacalyx.com.

Kontakt:

Tacalyx GmbH

Magnusstr. 11

12489 Berlin

Tel.: +49 30 407 237 10

E-Mail: info@tacalyx.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Dr. Regina Lutz / Katja Arnold

Tel.: +49 (0)89 210 228 0

E-Mail: tacalyx@mc-services.eu

