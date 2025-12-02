EQS-News: WeGrow AG vermeldet weiteren Meilenstein in der Vermarktung des modularen Holzbausystems KiriBloX®: Abschluss eines Rahmenvertrags mit HORNBACH im DIY-Segment

EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

WeGrow AG vermeldet weiteren Meilenstein in der Vermarktung des modularen Holzbausystems KiriBloX®: Abschluss eines Rahmenvertrags mit HORNBACH im DIY-Segment



Tönisvorst, 2. Dezember 2025 – Die KIRITEC GmbH, ein Unternehmen der WeGrow-Gruppe, gibt heute einen weiteren bedeutenden Schritt in der Markteinführung ihres neuen modularen Holzbausystems KiriBloX® bekannt: Mit der HORNBACH Baumarkt AG wurde ein umfassender Rahmenvertrag zur Vermarktung der KiriBloX®-Module im Do-It-Yourself-Bereich (DIY-Bereich) abgeschlossen.

Die deutsche Unternehmensgruppe HORNBACH besteht seit über 125 Jahren, beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende und zählt mit etwa 170 Bau- und Gartenmärkten zu den größten Baumarktketten in Deutschland und Europa. Die jetzt vereinbarte Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein für die zukünftige Breitenanwendung des innovativen modularen Holzbausystems.

Start der DIY-Produktlinie KiriBloX® 150

Gemeinsam bereiten KIRITEC und HORNBACH den Vertriebsstart des Innenwandsystems im DIY-Bereich vor. Dies umfasst die technische Produktintegration ebenso wie die Abstimmung zentraler Markteinführungsthemen wie Marketing, Verpackung, Logistik und Sortimentsmanagement.

Für den DIY-Bereich werden KiriBloX®-Module ausschließlich in der Wandstärke 150 mm (KiriBloX® 150) angeboten. Dank ihres besonders geringen Gewichts und ihrer kompakten Abmessungen eignen sie sich hervorragend für den Heimwerkerbereich. Neben dem Aufbau von Innenwänden lassen sich KiriBloX® 150 auch für vielfältige weitere Innenraum-Gestaltungen nutzen.

Klare Trennung zwischen DIY und professionellem Holzbau

Die statisch hochbelastbaren KiriBloX®-Systeme für tragende Außenwände im professionellen Holzbau bleiben vollständig in der direkten Vermarktung durch KIRITEC und sind nicht Bestandteil des Rahmenvertrags mit HORNBACH. Die klare Abgrenzung zwischen Heimwerkerlösungen und professionellen Anwendungen bleibt damit unverändert bestehen.



Über KiriBloX®

KiriBloX® sind massive, wiederverwendbare Holzmodule aus schnellwachsendem Kiriholz aus nachhaltiger Plantagenwirtschaft. Das Material ist extrem leicht, einfach zu verarbeiten und ermöglicht eine ressourcenschonende Bauweise in unterschiedlichen Anwendungen – vom einfachen Innenwandaufbau bis zur hochbelastbaren Außenwandkonstruktion im professionellen Holzbau.

https://wegrow.de/presse/



Über die WeGrow AG

Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Aktuell werden Kunden in 49 Ländern auf fünf Kontinenten mit Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.



Kontakt

PRESSE

WeGrow AG

Allin Gasparian

Kehn 20, 47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2156 48498-10

E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Landshuter Allee 10, 80637 München

Tel.: +49 (0)89 8896 906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

