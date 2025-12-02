Helvetica Swiss Living Fund: Jahresend-Update bestätigt starke operative Entwicklung und attraktive Ausschüttungsaussichten für 2025

Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Zürich, 2. Dezember 2025 – Der kotierte Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) optimiert sein Portfolio, senkt erneut Leerstände und ist auf Kurs, sein Ausschüttungs- und Anlagerenditeziel für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen.

Anlagerendite auf über 4 % erwartet, davon rund 3 % aus Nettoerträgen

Angestrebte Ausschüttung für 2025 von CHF 2.80 pro Anteil auf Kurs

Leerstand weiter gesenkt und zum Jahresende auf rund 3 % erwartet

Fremdfinanzierung stabil im Zielkorridor und Restlaufzeit auf 2 Jahre verlängert

Portfolio mittels eines Verkaufs und zwei Zukäufen im zweiten Halbjahr 2025 optimiert

Im zweiten Halbjahr 2025 optimierte der Fonds sein Portfolio weiter und stärkte seinen Fokus an gefragten suburbanen Lagen. Ein Wohnobjekt in der Ostschweiz mit einem Wert von rund CHF 17 Mio. wurde zum Marktwert verkauft. Gleichzeitig erwarb der HSL Fund zwei attraktive Wohnliegenschaften im Raum Bern in Hindelbank und Pieterlen im Gesamtwert von rund CHF 23.5 Mio. Die Nettorendite der beiden Ankäufe liegt über dem Portfoliodurchschnitt von 3.1 % und bietet planbare Cashflows. Zudem verringert sich der künftige Capex-Bedarf. Ein zentrales Ziel war die Reduktion des Leerstands. Bereits zur Jahresmitte konnte dieser auf 3.6 % (Stichtag) gesenkt werden. Zum Jahresende wird ein Wert von rund 3 % erwartet (31.12.2024: 4.4 %). Für die Jahresendbewertung zeichnet sich eine positive Wertentwicklung ab. Diese stützt sich auf stabile Diskontsätze und operativen Verbesserungen auf den Liegenschaften.

Die Fremdfinanzierungsquote bleibt im Zielband von 25 bis 28 %. Durch neue Hypotheken mit Laufzeiten von sieben und zehn Jahren hält sich der Anteil langfristiger Verbindlichkeiten bei rund 50 %. Gleichzeitig wurde die durchschnittliche Restlaufzeit auf rund zwei Jahre verlängert und attraktive Konditionen langfristig gesichert.

Der HSL Fund zeigt damit ein starkes Jahresendbild. Aufgrund der operativen Entwicklung und der erfolgreichen Portfolio- und Finanzierungsoptimierung wird eine Anlagerendite deutlich über dem Zielniveau von 4 % erwartet. Der Fonds stellt zudem eine Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil auf Vorjahresniveau in Aussicht.

Medienkontakt

Urs Kunz Patricia Neupert Chief Commercial Officer, Head Marketing & Communications Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 70 98 urs.kunz@helvetica.com patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe – der HSC Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

