IRW-News: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis und Quantum eMotion bringen Tough Bhoy auf den Markt

IRW-PRESS: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis und Quantum eMotion bringen Tough Bhoy auf den Markt

- Ein innovatives quantensicheres Energiespeichersystem für Temperaturen bis zu -50 °C

- Entwickelt für Arktis, Verteidigung, abgelegene Gemeinden und kritische Infrastrukturen

Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec - 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: PLGGF | FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen) hat, in Zusammenarbeit mit Malahat Battery Technologies (einem indigenen Unternehmen), Seetel New Energy of Taiwan (7740.TW) und Quantum eMotion (TSX.V: QNC | OTCQB: QNCCF | FWB: 34Q0) (QeM) das robuste, 10 Fuß lange, vollständig integrierte Energiespeichersystem Tough Bhoy entwickelt. Die Einheit bietet eine robuste, sichere Stromversorgung für extreme Klimazonen, abgelegene Gemeinden, militärische Operationen und kritische Infrastrukturen. Das System wird durch die in Kanada entwickelte Plattform von QeM zusätzlich mit quantensicherer Cybersicherheit verstärkt, die vor hochentwickelten und zukünftigen Bedrohungen schützt.

Der Tough Bhoy wurde speziell für Bergbauumgebungen, indigene und nördliche Gemeinden, Verteidigungsanwendungen, Katastrophenschutz und arktische Infrastrukturen entwickelt und ist für den zuverlässigen Betrieb in einigen der extremsten Umgebungen weltweit konzipiert.

- Robust und dezentral einsetzbar: Gehärtet, abschließbar und für den Luft- und Bodentransport zur schnellen Einrichtung an abgelegenen und missionskritischen Standorten geeignet

- Leistung bei extremer Kälte: Zuverlässiger Betrieb bei bis zu -50 °C und schließt dank der Thermopad-Technologie von Northwest Mettech (einem kanadischen Partner) eine kritische Lücke für den Einsatz in der Arktis und Subarktis

- Plug-and-Play: Schnellverbindungsschnittstellen und intuitives Layout, sicher und bedienbar auch für nicht spezialisiertes Personal

- Effiziente Hybridisierung: Optimiert Dieselgeneratoren, wodurch Kraftstoffverbrauch, Betriebsstunden, Geräuschsignatur und Emissionen reduziert werden

- Intelligente Sicherheit: KI-gesteuerte Wärme-, Rauch- und Gaserkennung mit prädiktiver Fehlermodellierung und Frühwarnverhütung

- Quantensichere Kommunikation: Entwickelt von Quantum eMotion mit Sitz in Quebec, geschützt gegen Identitätsdiebstahl, Signal-Spoofing, Replay-Angriffe und Befehlsabfang

- Zuverlässigkeit in der Arktis auf Missionsebene: Bietet unterbrechungsfreie Stromversorgung für NORAD-angrenzende Radarstationen, Überwachungsplattformen und Infrastruktur zur Sicherung der Souveränität im Norden und sorgt für stabile Spannung und Frequenz bei extrem kalten Betriebsbedingungen

- Fortschrittliches EMS mit sicherer Fernsteuerung und -überwachung: Ein gemeinsam von Kanada und Taiwan entwickeltes EMS (Aegis-Malahat + Seetel), das sichere Fernmessung, Asset-Dispatching, Optimierung von Mikronetzen und nahtlose Integration mit Generatoren, PV-, Wind- und empfindlichen radargebundenen Lasten ermöglicht

- Skalierbar und zukunftsfähig: Modulare Daisy-Chain-Architektur, die Mikronetze mit mehreren Einheiten und die Integration in sich entwickelnde Energieressourcen unterstützt

Im Rahmen der laufenden Produktentwicklung und des Technologietransfers besuchten Mitglieder des Führungsteams von Aegis kürzlich Taiwan, um die Zusammenarbeit mit Seetel bei Energiesystemen der nächsten Generation voranzutreiben. Der Besuch umfasste eine technische Besichtigung der hochmodernen Produktionsstätte, in der Tough Bhoy hergestellt wird und die auch Systeme für globale Industrieplattformen wie Volvo Penta liefert. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine kanadische Systemarchitektur, eine Projektleitung unter indigener Führung und bewährte internationale Fertigungszuverlässigkeit.

Für Betreiber von Verteidigungsinfrastrukturen und kritischen Infrastrukturen ist Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen von entscheidender Bedeutung. Die Tough Bhoy-Plattform liefert eine sichere, frequenzstabile Stromversorgung unter arktischen Bedingungen, lässt sich nahtlos in vorhandene Generator- und Netzressourcen integrieren und ist durch eine in Kanada entwickelte Cybersicherheit auf Quantenebene geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass Betreiber die Stromkontinuität, die Systemstabilität und die Einsatzbereitschaft auch in isolierten oder strittigen Umgebungen aufrechterhalten können.

Über SEETEL New Energy

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82031/QESS_021225_DEPRcom.001.png

SEETEL New Energy Co. Ltd. ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Systemintegrator, der auf leistungsstarke Lithiumbatteriemodule und Energiespeichersysteme für globale Industrie- und Netzanwendungen spezialisiert ist.

Über Quantum eMotion

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82031/QESS_021225_DEPRcom.002.png

Quantum eMotion Corp. (TSX.V: QNC | OTCQB: QNCCF | FWB: 34Q0) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikationen für das Quantenzeitalter zu sichern. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite unter https://www.quantumemotion.com/

Über Malahat Battery Technology Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82031/QESS_021225_DEPRcom.003.png

MBT, ein von indigenen Völkern geführtes und mit der Malahat Nation verbundenes Unternehmen, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung indigener Völker an Programmen für Verteidigung und saubere Energien spielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://malahatbattery.com.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82031/QESS_021225_DEPRcom.004.png

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: PLGGF | FWB: 6GQ) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Kontaktdaten

Paul Dickson

info@aegiscriticalenergy.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82031

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82031&tr=1

