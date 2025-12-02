IRW-News: Nexus Uranium Corp. : Nexus unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile am Uranprojekt Chord

IRW-PRESS: Nexus Uranium Corp. : Nexus unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile am Uranprojekt Chord

Vancouver, British Columbia - 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kaufvereinbarung für ein Mineralkonzessionsgebiet (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, um sämtliche Eigentumsanteile und -rechte am Uranprojekt Chord (das Konzessionsgebiet Chord) in Fall River County (South Dakota, USA) zu erwerben. Die Vereinbarung ersetzt eine frühere Optionsvereinbarung und ermöglicht dem Unternehmen den Erwerb der gesamten Eigentumsrechte am Konzessionsgebiet Chord, einschließlich State Section 36, für die derzeit eine Genehmigung vorliegt. Das Konzessionsgebiet Chord erstreckt sich über insgesamt 3.640 Acres, die sich vollständig im Besitz des Unternehmens befinden.

Strategischer Hintergrund

Mit dem Konzessionsgebiet Chord konsolidiert Nexus seinen Grundbesitz in Fall River County, das sich im Süden des Uranreviers Black Hills befindet. Das Revier kann auf eine lange Geschichte der Uranförderung zurückblicken und weist eine Geologie auf, die günstig für sandsteingebundene Uranmineralisierung ist. Allein das Konzessionsgebiet Chord enthält vermutete Mineralressourcen im Umfang von insgesamt 2,75 Mio. Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 810 ppm auf einer Mächtigkeit von durchschnittlich 8,5 Fuß (NI 43-101-konformer Bericht für das Uranprojekt, aktualisiert im September 2025, erstellt von BRS Inc.) und bietet zudem beträchtliches Explorationspotenzial. Das Unternehmen beabsichtigt, die Ausdehnung der Mineralisierung südlich der bekannten Mineralisierung October-Jinx auf die State Section 36 nachzuweisen und das Potenzial für eine In-situ-Gewinnung (ISR) im Rahmen eines bevorstehenden Explorations- und Bohrprogramms zu bewerten, das vorbehaltlich der Genehmigung voraussichtlich Anfang 2026 beginnen wird.

Dieser Erwerb ist ein wichtiger Schritt für die Konsolidierung unseres Uranportfolios in South Dakota, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. Nachdem Uran kürzlich von der US-Regierung als kritisches Mineral eingestuft wurde, sind wir überzeugt, dass inländische Uranprojekte in etablierten Bergbaurevieren eine immer wichtigere Rolle spielen werden, um den Erfordernissen der Energieversorgungssicherheit Amerikas gerecht zu werden.

Der Erwerb des Konzessionsgebiets Chord erfolgt im Anschluss an das abgeschlossene Arrangement mit Basin Uranium Corp. im September 2025, in dessen Rahmen Nexus das bestehende Uranprojektportfolio von Basin erworben hat.

Highlights der Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Nexus zugestimmt, sämtliche Eigentumsanteile und -rechte am Konzessionsgebiet Chord gegen eine Gesamtvergütung von 100.000 US$ in bar und die Ausgabe von 250.000 Stammaktien an die Verkäufer bei Abschluss der Transaktion zu erwerben. Die Verkäufer behalten eine Net Smelter Returns-(NSR-)Royalty von 1,0 % auf die zukünftige Produktion ein, wobei Nexus das Recht hat, 50 % (d. h. eine NSR von 0,5 %) jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion für 1.000.000 US$ zurückzukaufen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die Börse). Der Abschluss wird voraussichtlich innerhalb von zwei Geschäftstagen nach der Genehmigung durch die Börse erfolgen. Alle gemäß der Vereinbarung begebenen Aktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltefrist von vier Monaten gebunden.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralien im Bereich der grünen Energie konzentriert. Das Unternehmen besitzt fünf Uranprojekte in den USA: Chord und Wolf Canyon in South Dakota, South Pass und Great Divide Basin in Wyoming sowie Wray Mesa in Utah. Diese Projekte wurden in der Vergangenheit bereits umfassend erkundet und befinden sich in vielversprechenden Erschließungsgebieten. Nexus besitzt außerdem das Uranprojekt Mann Lake im Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurden von Carl D. Warren, P.E., P.G., Senior Engineer BRS Inc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

(604) 722-9842

info@nexusuranium.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkannt werden oder sie beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Diese zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten Aussagen in Bezug auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Konzessionsgebiet Chord durch Nexus, den Nachweis der Erweiterung der Mineralisierung durch das Unternehmen; die Bewertung des Potenzials für eine In-situ-Gewinnung durch das Unternehmen, den Zeitplan des Explorations- und Bohrprogramms; die Annahme, dass inländische Uranprojekte eine wichtige Rolle spielen werden, um den Erfordernissen der Energieversorgungssicherheit Amerikas gerecht zu werden; und den Abschluss der Akquisition und den entsprechenden Zeitpunkt. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und Faktoren, die zum Zeitpunkt ihrer Äußerung als angemessen erachtet werden, einschließlich der aktuellen Erwartungen des Managements, der Explorationspläne, der geologischen Interpretationen und der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: Verzögerungen bei der Erlangung notwendiger Genehmigungen und Zulassungen von der Börse, Änderungen der Explorations- oder Projektpläne, die Genauigkeit von historischen geologischen Informationen, das Potenzial, dass die Mineralisierung sich nicht wie erwartet fortsetzt, die technische oder wirtschaftliche Machbarkeit von ISR auf dem Konzessionsgebiet Chord, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, behördliche Entwicklungen, ungünstige Witterungsbedingungen oder logistische Herausforderungen sowie Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, einschließlich Änderungen der Uranmärkte, Rohstoffpreise oder der allgemeinen wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Bedingungen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Nexus verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

