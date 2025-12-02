W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Marvell vor milliardenschwerer Übernahme von KI-Startup Celestial AI

Der US-Chiphersteller Marvell Technology steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Chip-Startups Celestial AI.

Marvell befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine milliardenschwere Transaktion in bar und in Aktien, berichtet die Publikation "The Information" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Einigung könne bereits am Dienstag bekannt gegeben werden. Marvell und Celestial AI waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der Gesamtpreis der Transaktion könne inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen mehr als fünf Milliarden Dollar betragen, hieß es in dem Bericht weiter. Eine Übernahme von Celestial AI würde das Portfolio von Marvell stärken und die hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) unterstreichen.

Celestial AI entwickelt eine Technologie, die Licht anstelle von elektrischen Signalen nutzt, um schnelle Verbindungen zwischen KI-Rechenchips und Speicherchips herzustellen. Das Startup wird von einer Tochter des Chipherstellers AMD unterstützt und hatte im März 250 Millionen Dollar an Risikokapital eingesammelt. Marvell ist ein Hersteller von Netzwerkchips mit einer Marktkapitalisierung von rund 78,5 Milliarden Dollar und konkurriert mit dem größeren Rivalen Broadcom.

