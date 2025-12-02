W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Nach EU-Razzia - Bericht über Festnahme von Ex-EU-Außenbeauftragter

Reuters · Uhr
Brüssel, 02. Dez (Reuters) - Die belgische Polizei hat im Zuge von Betrugsermittlungen den diplomatischen Dienst der EU (EAD) durchsucht und drei Verdächtige festgenommen.

Unter ihnen sei auch die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, berichtete der belgische TV-Sender VRT News am Dienstag. Eine Bestätigung des Berichts lag nicht vor. Wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) mitteilte, fanden die Razzien in mehreren Gebäuden des EAD in Brüssel statt. Außerdem seien die Bildungseinrichtung College of Europe in Brügge und Wohnungen der Verdächtigen durchsucht worden. Zu den Festgenommenen wurden keine Angaben gemacht.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, es gebe "starke Verdachtsmomente" für Betrug im Zusammenhang mit einer Ausschreibung für ein neunmonatiges Ausbildungsprogramm für Nachwuchsdiplomaten in den Jahren 2021 und 2022. Die Ausschreibung war vom diplomatischen Dienst vergeben worden, das College bekam den Zuschlag. Das College of Europe ist eine Einrichtung, in der Hochschulabsolventen aus den EU-Mitgliedstaaten auf eine mögliche Karriere in der EU vorbereitet werden. Es lehnte eine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab. Der EAD war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

(Bericht von Louise Breusch Rasmussen und Inti Landauro, geschrieben von Philipp Krach.; Redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

