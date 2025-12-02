Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

02.12.2025 / 09:48 CET/CEST
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:              2G Energy AG
     ISIN:                     DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:        Update
     Empfehlung:               Hinzufügen
     seit:                     02.12.2025
     Kursziel:                 38,00 Euro
     Kursziel auf Sicht        12 Monate
     von:
     Letzte Ratingänderung:    26.05.2025: Herabstufung Kaufen von
                               Hinzufügen
     Analyst:                  Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 37,00 auf EUR 38,00.

Zusammenfassung:
Trotz schwacher Q3-Zahlen ist die Aktie von 2G Energy seit dem
Eigenkapitalforum in Frankfurt, wo CFO Friedrich Pehle die Equity Story des
Unternehmens präsentiert hat, deutlich gestiegen. Sowohl der Energiehunger
des schnell wachsenden Datencentersektors als auch das deutsche
Biomasse-Paket bieten 2G ausgezeichnete Wachstumschancen. Weitere
Katalysatoren sind die beschlossenen Ausschreibungen für Gaskraftwerke in
Deutschland und der Einstieg ins Wärmepumpengeschäft. Hinzu kommt ein
kurzfristiger Treiber - zwei Ausschreibungen für die Ukraine, die auch das
laufende Jahr noch positiv beeinflussen können. Kein Wunder also, dass 2G
die Guidance für 2026 (Umsatz: EUR440 Mio. - EUR490 Mio. bei einer EBIT-Marge
von 9% bis 11%) bestätigt hat. Wir halten an unserer Prognose (Umsatz 2026E:
EUR485 Mio. bei einer EBIT-Marge von 9,8%) fest. Sollte 2G den Zuschlag für
die Energieversorgung eines großen Datencenters (>100 MW) gewinnen, gehen
wir davon aus, dass 2G die Guidance für 2026 erhöht. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR38 (bisher: EUR37). Wir bestätigen
unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 19%).

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aba4b438356898ada8e04195f34b785c

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=267bd361-cf5b-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2238802 02.12.2025 CET/CEST

