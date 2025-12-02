W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH

02.12.2025 / 09:37 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA

     Company Name:                Aroundtown SA
     ISIN:                        LU1673108939

     Reason for the research:     Neunmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        02.12.2025
     Target price:                EUR4,10
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN:
LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,40 auf EUR 4,10.

Zusammenfassung:
Die Q3-Ergebnisse entsprachen weitgehend unseren Prognosen und versetzen den
Vermieter in eine gute Position, um unsere Gesamtjahresziele zu erreichen,
die sich am Mittelwert der Prognose für 2025 orientieren, wonach ein FFO 1
von EUR280 Mio. bis EUR310 Mio. (FBe: EUR300 Mio.) angestrebt wird. AT
verzeichnete im September ein Mietwachstum von 3,1%, das vor allem durch die
starke Performance in den Segmenten Hotel und Wohnimmobilien getrieben
wurde. Das Bürosegment bleibt stabil, wird jedoch weiterhin durch die nach
wie vor schwache Konjunktur in Deutschland belastet. Das Management arbeitet
jedoch daran, diese Anlageklasse durch die Umwandlung von Büroflächen in
Serviced-Apartments und Rechenzentren widerstandsfähiger gegen künftige
wirtschaftliche Turbulenzen zu machen. Unser Kursziel liegt nun bei EUR4,10
(vorher: EUR4,40), nachdem wir unsere Schätzungen an die jüngsten operativen
Entwicklungen und Finanzierungsmaßnahmen angepasst haben. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung für Aroundtown bei (Aufwärtspotenzial: 42%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown
SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 4.40 to EUR 4.10.

Abstract:
Q3 results were largely in line with our forecasts and have the landlord
well positioned to hit our full-year targets aligned with the mid-point of
2025 guidance, which calls for FFO 1 of EUR280m to EUR310m (FBe: EUR300m). AT
recorded 3.1% rental growth for the September period, spurred chiefly by
strong performance in the Hotel and Resi segments. Office is holding steady
but continues to be burdened by still sluggish German economic activity.
However, management are working to make the asset class more resilient to
future economic headwinds with conversion of office space into serviced
flats and data centres. Our TP is now EUR4.1 (old: EUR4.4) after adjusting our
estimates for the latest operational developments and financing measures. We
remain Buy-rated on Aroundtown (Upside: 42%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7283dff493758f71a4c2967b4be496de

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=8de8a99b-cf59-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2238794 02.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aroundtown

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden