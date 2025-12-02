Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 02.12.2025 / 09:37 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA Company Name: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Reason for the research: Neunmonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 02.12.2025 Target price: EUR4,10 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,40 auf EUR 4,10. Zusammenfassung: Die Q3-Ergebnisse entsprachen weitgehend unseren Prognosen und versetzen den Vermieter in eine gute Position, um unsere Gesamtjahresziele zu erreichen, die sich am Mittelwert der Prognose für 2025 orientieren, wonach ein FFO 1 von EUR280 Mio. bis EUR310 Mio. (FBe: EUR300 Mio.) angestrebt wird. AT verzeichnete im September ein Mietwachstum von 3,1%, das vor allem durch die starke Performance in den Segmenten Hotel und Wohnimmobilien getrieben wurde. Das Bürosegment bleibt stabil, wird jedoch weiterhin durch die nach wie vor schwache Konjunktur in Deutschland belastet. Das Management arbeitet jedoch daran, diese Anlageklasse durch die Umwandlung von Büroflächen in Serviced-Apartments und Rechenzentren widerstandsfähiger gegen künftige wirtschaftliche Turbulenzen zu machen. Unser Kursziel liegt nun bei EUR4,10 (vorher: EUR4,40), nachdem wir unsere Schätzungen an die jüngsten operativen Entwicklungen und Finanzierungsmaßnahmen angepasst haben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Aroundtown bei (Aufwärtspotenzial: 42%). First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.40 to EUR 4.10. Abstract: Q3 results were largely in line with our forecasts and have the landlord well positioned to hit our full-year targets aligned with the mid-point of 2025 guidance, which calls for FFO 1 of EUR280m to EUR310m (FBe: EUR300m). AT recorded 3.1% rental growth for the September period, spurred chiefly by strong performance in the Hotel and Resi segments. Office is holding steady but continues to be burdened by still sluggish German economic activity. However, management are working to make the asset class more resilient to future economic headwinds with conversion of office space into serviced flats and data centres. Our TP is now EUR4.1 (old: EUR4.4) after adjusting our estimates for the latest operational developments and financing measures. We remain Buy-rated on Aroundtown (Upside: 42%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7283dff493758f71a4c2967b4be496de Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=8de8a99b-cf59-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2238794 02.12.2025 CET/CEST °