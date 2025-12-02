W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Fortec Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Fortec Elektronik AG - von Montega AG

02.12.2025 / 16:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Fortec Elektronik AG

     Unternehmen:               Fortec Elektronik AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.12.2025
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Konzernabschluss bestätigt vorläufige Zahlen - Ausblick und Q1 enttäuschen
beim Ergebnis

FORTEC Elektronik hat vergangene Woche den testierten Konzernabschluss
2024/2025 sowie den Q1-Bericht veröffentlicht und gestern in einem Earnings
Call die jüngsten Entwicklungen erläutert.

Vorläufige Zahlen bestätigt: Am 30.10.2025 hatte FORTEC die Veröffentlichung
des Konzernabschlusses kurzerhand verschoben. Hintergrund dessen war, dass
die Prüfung durch den Abschlussprüfer aufgrund eines noch zu klärenden
Sachverhalts bei der Tochtergesellschaft in Tschechien nicht rechtzeitig
abgeschlossen werden konnte. Hieraus haben sich allerdings keine
ergebnisrelevanten Erkenntnisse ergeben, sodass die nun ausgewiesenen
finalen Kennzahlen den Ende August bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen
entsprechen (Umsatz: -15,7% yoy auf 79,7 Mio. EUR; EBIT: -73,7% yoy auf 1,9
Mio. EUR). Die überraschende Abberufung von Ex-CEO Sandra Maile 'aus
wichtigem Grund' sehen wir vor diesem Hintergrund in erster Linie im
Zusammenhang mit einem berichteten Compliance-Verstoß in Bezug auf
Beratungsdienstleistungen bei der besagten Auslands-Tochter und somit ohne
größere finanzielle Folgewirkungen.

Ausblick und Q1 enttäuschen im Ergebnis: Für das Geschäftsjahr 2025/2026
erwartet FORTEC einen leicht höheren Konzernumsatz von 80,0 bis 85,0 Mio.
EUR und ein EBIT von 0,9 bis 2,1 Mio. EUR. Vor allem ergebnisseitig stellt
die Guidance u.E. nicht zuletzt angesichts des anorganischen Effekts aus der
Akquisition der Nottrot B.V. (2024: Umsatz 3,2 Mio. EUR; EBIT 0,8 Mio. EUR)
eine Enttäuschung dar. Allerdings enthält die laut Vorstand bewusst
konservativ gewählte Guidance auch PPAs von knapp 1 Mio. EUR aus der
Nottrot-Übernahme (u.a. auf den Auftragsbestand). Der Kaufpreis für die seit
1. Juli vollkonsolidierte Nottrot lag mit rund 7,5 Mio. EUR jedoch etwas
unter unserer Prognose (8-9 Mio. EUR) und die bisherige Entwicklung der
neuen Tochtergesellschaft verläuft nach Darstellung des Vorstands über Plan.
Das knapp zweistellige Wachstum von 10,7% yoy in Q1 25/26 auf einen
Konzernumsatz von 19,4 Mio. EUR dürfte somit annähernd gleichermaßen
organisch und anorganisch getrieben worden sein. Dennoch fiel in Q1 der
Turnaround auf ein EBIT von 0,2 Mio. EUR (Vj.: -0,2 Mio. EUR) eher schwach
aus. Auch zeigte sich der Auftragsbestand per 30.09. mit 44,3 Mio. EUR
(-22,6% yoy; -11,3% qoq) nochmals rückläufig, spiegelt zugleich aber die
gewohnt schwächere Orderentwicklung im ersten Quartal wider und sollte somit
einen Tiefpunkt erreicht haben.

Mittelfristziel erscheint etwas zu hoch gegriffen: Unverändert fest hält
FORTEC an der mittelfristigen Zielsetzung, bis 2030 einen Konzernumsatz
i.H.v. 120 bis 130 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von >10% zu erwirtschaften.
Selbst bei einem Zieleinlauf am oberen Ende der Guidance 25/26 setzt die
Unterkante des Mittelfristziels für die nachfolgenden vier Jahre eine CAGR
von rund 9% voraus. Wir erachten dies angesichts der bis auf Weiteres
schwachen konjunkturellen Entwicklung ohne anorganischen Wachstumsimpuls als
ambitioniert und bleiben mit einem prognostizierten Umsatz 2030 von knapp
100 Mio. EUR und einer erwarteten EBIT-Marge von 7,0% deutlich darunter
positioniert.

Fazit: Die Guidance und das Q1-Ergebnis lagen etwas unter unseren
Erwartungen. Gepaart mit der bis Jahresmitte 2026 avisierten Neubesetzung
des Vorstands wird das laufende GJ zu einem Übergangsjahr. Nichtsdestotrotz
sehen wir perspektivisch starkes Erholungspotential für die fundamental
günstig bewertete Aktie (KBV 2026e: 0,6x). Wir bleiben daher bei unserem
positiven Anlageurteil und bestätigen nach Fortschreibung des DCF-Modells
auch unser Kursziel von 17,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=49745a896ceae80d42c21da0b11959f8

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

FORTEC Elektronik

