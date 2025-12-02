W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

02.12.2025
Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG

02.12.2025
Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.12.2025
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

EKF-Feedback: Serviceware zeigt sich als KI-Pionier

Im Rahmen des Eigenkapitalforums hatten wir die Gelegenheit mit CFO Harald
Popp zu sprechen. Zudem hielt CEO Dirk Martin eine Präsentation.

Auszeichnung und Aufträge für die AI Process Engine: Im Fokus stand die vor
rund einem Jahr gelaunchte AI Process Engine, mit der das Kernprodukt der
Prozesssteuerung als KI-native Software fundamental neu konzipiert wurde.
Für die neue Version der Plattform konnten bereits über 30 Kunden gewonnen
werden. Dazu zählen sowohl Neukunden wie zuletzt die EDAG AG als auch
Bestandskunden, wie beispielsweise ein asiatischer Fortune 500-Ölkonzern,
der zuvor die Module Financial und Performance nutzte. Zusätzliches
Wachstumspotential sehen wir zudem bei bestehenden Nutzern der
Prozesssoftware, die auf die KI-Version upgraden. Angebot und Strategie
wurden zuletzt extern vom Marktforschungsinstitut Forrester mit der
Einstufung als 'Strong Performer' im Bereich ESM-Plattformen validiert,
wodurch Serviceware als eines von nur zwei europäischen Unternehmen zu den
top zehn Anbietern zählt. Hervorgehoben wurden insbesondere starke
KI-Fähigkeiten im Bereich Incident Response, inklusive Ticketkategorisierung
und -zuweisung sowie die Integration des Finanzmanagements. Der KI-native
Ansatz von Serviceware entspräche exakt den zukünftigen Anforderungen. Seit
der Veröffentlichung des Reports profitierte Serviceware bereits in Form
konkreter Kundenanfragen von der erhöhten Visibilität.

Überzeugende KI-Strategie: Das Servicemanagement dürfte ein zentrales
Anwendungsfeld von künstlicher Intelligenz mit einem strukturellen Shift von
Servicepersonal zu KI-Agenten darstellen. Wir sehen Servicewares KI-native
Lösung als stark positioniert, um von dieser Transformation zu profitieren.
Die Lösung ist unabhängig von dem verwendeten KI-Modell und den kurzen
Innovationszyklen. Mit dem ebenfalls angebotenen und eng integrierten
Wissensmanagement-Modul verfügt die Software über eine konsistente
Datengrundlage und kann valide Ergebnisse liefern. Gleichzeitig mindert die
neue Preislogik des Financial-Moduls, das sich nun an realisierten
Einsparungen statt am verwalteten Budget orientiert, das Risiko negativer
KI-Auswirkungen durch geringere benötigte Gesamtbudgets der Kunden und
sichert zudem ein überzeugendes Preis-Nutzen-Verhältnis.

Internationalisierung schreitet voran: Während der Großteil der Umsätze noch
im Heimatmarkt erzielt wird (Umsatzanteil 2023/24: Deutschland: 78,8%; DACH:
89,9%), treibt Serviceware die internationale Expansion weiter voran. Dabei
erweist sich die AI Process Engine als einer der Wachstumstreiber, nachdem
hier in der Vergangenheit hauptsächlich die Module Financial und Performance
nachgefragt wurden. In den USA sorgt u.a. die Partnerschaft mit Thavron
Solutions für eine wachsende Pipeline. Außerhalb der USA profitiert
Serviceware von geopolitischer Unsicherheit und registriert ein vermehrtes
Interesse, die Abhängigkeit von US-Software zu verringern.

Q4-Preview: Mit einem bislang zufriedenstellendem Verlauf des
Abschlussquartals bestätigen wir unsere Q4-Prognosen von 31,0 Mio. EUR im
Umsatz und einem EBITDA i.H.v. 1,4 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr erwarten wir
somit ein Erreichen der Umsatzguidance im oberen Bereich der Spanne (MONe:
+13,5% yoy) sowie einen deutlichen EBITDA-Anstieg auf 5,0 Mio. EUR (Vj: 1,5
Mio. EUR exkl. aktiv. Eigenleistungen).

Fazit: Serviceware präsentiert sich als stark positioniertes Unternehmen in
einem dynamischen Umfeld, das Umsatz und Ergebnis deutlich steigern dürfte.
Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 EUR.



