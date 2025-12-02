W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Lage der Koalition

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Lage der Koalition:

"In dieser Woche wird im Bundestag nicht nur über die Zukunft der Rentenversicherung abgestimmt, sondern auch über die der Regierung Merz und der sie tragenden Koalition. Das scheinen nun zumindest einige Mitglieder der "Jungen Gruppe" verstanden zu haben. (.) Doch die Aussichten für eine Sanierung der Renten- und auch Krankenversicherung würden nicht besser, wenn die Koalition sich schon jetzt im Streit zerlegte. (.) Für die 18 "Rebellen" (.) mag der Koalitionskompromiss unerträglich falsch sein. (.) Doch wo soll die Mehrheit für eine radikalere Reform herkommen, wenn die SPD sich verweigert? Nicht einmal die Jusos solidarisieren sich mit ihren Altersgenossen in der Union. (.) Wenigstens die Jungen müssten doch noch wissen, dass man nur mit denen tanzen kann, die in der Disco sind. (.)"/yyzz/DP/nas

