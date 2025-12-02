Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Ukraine-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Ukraine-Krieg:

E"s klingt wie eine Drohung für die Ukraine und deren europäische Verbündete, wenn US-Präsident Donald Trump vor den Gesprächen zwischen den USA und Russland über ein mögliches Ende des Krieges gegen die Ukraine verkündet, Kiew habe nur noch einige Probleme zu lösen auf dem Weg zu einem Deal. Denn bislang hat Kiew keine Sicherheitsgarantien und soll die von Russland eroberten Gebiete an Moskau abtreten. Der Preis für ein Ende der Kampfhandlungen ist also für die Ukraine immer noch zu hoch. Im Grunde müssen die Ukraine und die Europäer hoffen, dass Putin wie bereits bei dem Treffen mit Trump in Alaska die Gespräche ohne handfeste Ergebnisse beendet. Schließlich scheint Moskau immer noch zu glauben, mehr mit militärischen Mitteln als mit Worten erreichen zu können. Das würde die Waffen zwar nicht zum Schweigen bringen, aber eine Einigung verhindern, die nur zulasten der Ukraine und Deutschlands sowie der anderen EU-Staaten geht."/yyzz/DP/nas