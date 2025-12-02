W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Urteil gegen Klimaaktivisten

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Urteil gegen Klimaaktivisten:

"Urteile wie das in Hamburg werden Aktivisten weiter einschüchtern - und das gefährdet, wenn man es zu Ende denkt, zumindest mittelbar unsere Demokratie und Meinungsfreiheit. 2021 forderte der UN-Sonderberichterstatter für friedliche Versammlungsfreiheit, Raum für Kampagnen des zivilen Ungehorsams zu schaffen - sofern sie friedlich ablaufen und "nicht auf einen Aufruf zum Hass abzielen"."/yyzz/DP/nas

