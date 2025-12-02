ROUNDUP/Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach Rücksetzer

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart haben Anleger am Dienstag im frühen New Yorker Aktienhandel doch wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex Nasdaq 100 gestützt auf die anziehenden Nvidia -Aktien um 0,7 Prozent auf 25.518 Punkte stieg. Nach seiner Vortagspause nahm er seine Erholung wieder auf und erreichte ein Hoch seit fast drei Wochen.

Etwas gemäßigter ging es in der Breite zu: Während der 500 US-Werte umfassende S&P 500 nach einer Handelsstunde um 0,2 Prozent auf 6.829 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial nur auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 47.353 Punkte.

"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik."

Ein Zeichen für eine noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft der Anleger ist am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen. Wie es am Markt heißt, hängt nun vieles von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ab. Das Vertrauen in eine erneute Zinssenkung bleibe hoch und so würde eine Enttäuschung Marktteilnehmern zufolge ein neues Risiko für die Aktienmärkte bedeuten.

Als Zugpferd der Nasdaq-Börse fungierte am Dienstag die gewichtige Nvidia-Aktie , die im November mehr als 12 Prozent an Wert verloren hatte, sich aber nun im Dezember erholt zeigt. Die Titel des KI-Chipriesen kletterten um 1,8 Prozent nach oben. Sie schafften es zurück über ihre 100-Tage-Linie, worin viele Marktteilnehmer ein positives charttechnisches Signal sehen.

Sehr viel deutlicher war aber noch der Kurssprung bei MongoDB , die als bester Wert im Nasdaq 100 um etwa ein Viertel nach oben schnellten auf ein Hoch seit März 2024. Der Spezialist für Datenbankmanagementsysteme hatte starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei seine Jahresziele angehoben.

Im Dow setzte sich Boeing mit einem Kurssprung um 8,4 Prozent an die Spitze. Der Flugzeugbauer rechnet damit, im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss zu generieren. Dies wäre eine bedeutende Wende in der Finanzlage des Flugzeugherstellers, da dieser sich darauf vorbereitet, die monatlichen Produktionsraten zu erhöhen und Verzögerungen beim Großraumjet 777X zu beheben.

Ansonsten könnte das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery Insidern zufolge in die nächste Runde gehen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde bei Netflix , Paramount Skydance und Comcast während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten gearbeitet. Die Warner-Aktien stiegen nochmals leicht um 0,9 Prozent und festigten damit ihr höchstes Niveau seit 2022.

Mit einem guten Zwischenbericht und einem erfreulichen Ausblick konnte im Nebenwertebereich noch Credo Technology bei den Anlegern punkten. Die Anteile des Spezialisten für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erreichten mit einem Kurssprung um 17 Prozent Rekordniveau. Erstmals wurden Kurse von über 200 Dollar für sie bezahlt./tih/nas