ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex Nasdaq 100 um 0,84 Prozent auf 25.555,85 Punkte stieg. Nach seinen Verlusten am Montag kehrte er also auf den Erholungspfad zurück. Über 25.600 Zählern hatte er zwischenzeitlich sogar ein Hoch seit fast drei Wochen erreicht.

Etwas gemäßigter ging es in der Breite zu: Während der marktbreite S&P 500 um 0,25 Prozent auf 6.829,37 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.474,46 Punkten auf ein Plus von 0,39 Prozent. Rückenwind lieferte dabei auch ein Boeing-Kurssprung.

Am Montag war an der Wall Street der Start in den Dezember zunächst noch misslungen. Ein Zeichen für eine noch vorhandene Risikobereitschaft der Anleger war nun aber eine kräftige Erholung von Kryptowährungen, deren Kurse zu Wochenbeginn noch einmal abgerutscht waren. Viel hängt jetzt an der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Die Zuversicht der Anleger für eine erneute Zinssenkung bleibt hoch.

Zu den Zugpferden der Nasdaq-Börse gehörten am Dienstag die Nvidia-Aktien , die sich im Dezember neuerdings erholt zeigen, nachdem sie im Vormonat deutlich an Wert verloren hatten. Die Titel des KI-Chipriesen kletterten um 0,8 Prozent nach oben und waren damit nach Apple und Meta der drittgrößte Gewinner im Feld der sieben bekanntesten Tech-Werte, von denen nur Tesla mit negativem Vorzeichen aus dem Handel ging.

Viel deutlicher war aber noch der Kurssprung bei MongoDB , die als bester Wert im Nasdaq 100 um 22 Prozent nach oben schnellten auf ein Hoch seit März 2024. Der Spezialist für Datenbankmanagementsysteme hatte starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei seine Jahresziele angehoben.

Im Dow setzte sich Boeing mit einem Satz nach oben um zehn Prozent an die Spitze. Der Flugzeugbauer rechnet damit, im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss zu generieren. Dies wäre eine bedeutende Wende in der Finanzlage des Flugzeugherstellers, da dieser sich darauf vorbereitet, die monatlichen Produktionsraten zu erhöhen und Verzögerungen beim Großraumjet 777X zu beheben.

In Konsumentenbereich gehörten Procter & Gamble dagegen mit 1,1 Prozent zu den Dow-Verlierern. Hier hieß es, Finanzvorstand Andre Schulten habe während einer Präsentation auf einer Fachkonferenz vorsichtige Kommentare zum US-Geschäft abgegeben. Besser sah es bei dem Kosmetikhersteller Estee Lauder mit einem Anstieg um 5,3 Prozent aus, denn hier wurden die Worte des Konzernchefs Stephane de La Faverie zum US-Geschäft als zuversichtlich bezeichnet.

Mit einem guten Zwischenbericht und einem erfreulichen Ausblick punktete im Nebenwertebereich noch Credo Technology bei Anlegern, wie die Aktien mit einem Anstieg um zehn Prozent auf Rekordniveau zeigten. Ganz anders sah es bei Janux Therapeutics aus, denn hier brach der Kurs um mehr als die Hälfte ein. Das Pharmaunternehmen enttäuschte mit Ergebnissen aus einer frühen Studienphase mit einem Prostatakrebs-Medikament./tih/zb