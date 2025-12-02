RTL Deutschland streicht rund 600 Stellen im Konzern
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - RTL Deutschland baut im Zuge einer Neustrukturierung rund 600 Stellen ab. Man stehe vor zwei großen Herausforderungen - dem tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt und der schwierigen konjunkturellen Lage, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur./svv/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße