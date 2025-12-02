W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Spahn: Abweichler sollten sich im Rentenstreit Fraktionsmehrheit anschließen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, 02. Dez (Reuters) - CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn fordert, dass sich die Abweichler im Rentenstreit der Mehrheitsmeinung in der Unions-Fraktion anschließen.

Es werde ein Meinungsbild erstellt, und er erwarte große Zustimmung, sagte Spahn am Dienstag vor der Fraktionssitzung. "Wenn das der Fall ist, dann gibt es die klare Erwartung auch in unserer Arbeitsordnung, dass dann diejenigen, die es anders gesehen haben, in dieser Abstimmung gemeinsam mit der Mehrheit der Fraktion im Deutschen Bundestag abstimmen", fügte der CDU-Politiker mit Blick auf die abschließende Abstimmung im Bundestagsplenum am Freitag hinzu.

Bisher lehnen etliche, vor allem der jungen Unions-Abgeordneten, den Gesetzentwurf zur sogenannten Haltelinie des Rentenniveaus von 48 Prozent des Durchschnittsgehalts bis 2031 ab. Da die Gruppe über 18 Mitglieder verfügt, ist die Mehrheit von zwölf Stimmen gefährdet - auch wenn alle führenden Unions-Politiker betonen, dass sie in der Abstimmung im Bundestag mit einer Mehrheit rechnen.

Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch setzt darauf: "Wir gehen fest davon aus, dass das Ganze eine Mehrheit findet am Freitag." Man brauche man kein Meinungsbild, weil die Sozialdemokraten ohnehin zustimmen würden. Die SPD-Fraktion will dafür sorgen, dass möglichst alle Abgeordneten am Freitag anwesend sind, um die Zwölf-Stimmen-Mehrheit der Koalition nicht zu gefährden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Bewertung verdreifacht
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems28. Nov. · Reuters
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems
Gold legt auch zu
Silber steigt auf Rekordstand28. Nov. · dpa-AFX
Silber steigt auf Rekordstand
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Markeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden