Trumps Gesandte beraten mit Putin über Ende des Ukraine-Kriegs

Washington/Moskau, 02. Dez (Reuters) - Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, und dessen Schwiegersohn Jared Kushner wollen am Dienstag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen.

Bei dem Gespräch soll es um eine mögliche Beendigung des Kriegs in der Ukraine gehen, wie aus Washington verlautete. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte das Treffen.

Vergangene Woche war ein US-Entwurf für ein Friedensabkommen mit 28 Punkten bekannt geworden. Dieser hatte bei ukrainischen und europäischen Regierungsvertretern für Beunruhigung gesorgt, da er wesentlichen Forderungen Moskaus nachzukommen schien. Die europäischen Staaten legten daraufhin einen Gegenvorschlag vor. Nach Gesprächen in Genf erklärten die USA und die Ukraine, sie hätten einen aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen geschaffen. Putin hatte erklärt, es handele sich bislang nicht um einen Vertragsentwurf, sondern um Vorschläge, die seiner Ansicht nach die Grundlage für künftige Vereinbarungen sein könnten.

Zu den zentralen russischen Forderungen gehören ein Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft, eine Begrenzung der ukrainischen Armee sowie die russische Kontrolle über die annektierte Halbinsel Krim und die gesamten Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson. Die Ukraine lehnt dies als Kapitulation ab. Die USA haben Kiew im Gegenzug eine zehnjährige Sicherheitsgarantie in Aussicht gestellt.

Trump hat wiederholt erklärt, er wolle den Krieg beenden, den seine Regierung als Blutbad und Stellvertreterkrieg bezeichnet. Russische Streitkräfte kontrollieren derzeit mehr als 19 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets und sind 2025 so schnell vorgerückt wie seit 2022 nicht mehr. Am Montag meldete das russische Militär die Einnahme der Frontstädte Pokrowsk und Wowtschansk. US-Vertretern zufolge wurden in dem Krieg mehr als 1,2 Millionen Menschen getötet oder verletzt. Weder die Ukraine noch Russland legen ihre Verluste offen.

