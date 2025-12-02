W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Anleihen: Kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg geringfügig um 0,04 Prozent auf 112,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,09 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. In den USA standen am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Es ist bei vielen überfälligen Konjunkturdaten immer noch unklar, wann sie veröffentlicht werden. In den USA ist eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte mittlerweile fest eingepreist. Die Märkte warten jedoch auf Hinweise, wie es im kommenden Jahr weiter gehen könnte. Schließlich gilt der geldpolitische Ausschuss als sehr uneinig./jsl/mis

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche Anleihen: Kursverlustegestern, 17:44 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen: Kursverlustegestern, 11:46 Uhr · dpa-AFX
US-Anleihen: Merkliche Kursverlustegestern, 17:58 Uhr · dpa-AFX
US-Anleihen: Kursverluste28. Nov. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Markeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden