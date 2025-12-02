W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Veränderung im Verwaltungsrat

Uhr
HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis
02.12.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 2. Dezember 2025 – Balz Halter, seit 2019 Mitglied und seit 2021 Vizepräsident des Verwaltungsrats, hat die Gesellschaft informiert, dass er sich mit Erreichen seines 65. Lebensjahrs im Jahr 2026 neu orientieren will und an der kommenden ordentlichen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedauern diesen Entscheid und danken ihm herzlich für sein wertvolles Engagement. Sie freuen sich auf die verbleibende Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat die Nachfolgesuche eingeleitet. Gesucht wird eine unabhängige Unternehmerpersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung im strategischen Management und in der Realisierung von Bau- und Entwicklungsprojekten. Sie soll der Generalversammlung vom 23. April 2026 zur Wahl vorgeschlagen werden.

 
Kontakte
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
  
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		 
 
Unternehmenskalender
3. März 2026Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 & Nachhaltigkeitsbericht 2025 
23. April 2026Ordentliche Generalversammlung 


Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Disclaimer
Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medieninformation antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medieninformation zu aktualisieren oder zu ergänzen.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon:+41 61 606 55 00
Internet:www.hiag.com
ISIN:CH0239518779
Valorennummer:A113S6
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2239262
Ende der MitteilungEQS News-Service

2239262 02.12.2025 CET/CEST

