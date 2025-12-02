Wadephul für raschen Beginn von Gaza-Wiederaufbaukonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul dringt angesichts des Winters und der nach wie vor katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen auf die zeitnahe Einberufung der von Ägypten geplanten Wiederaufbaukonferenz. "Wir fühlen uns diesem Prozess verpflichtet und wir ermutigen Ägypten, zu dieser Konferenz jetzt einzuladen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Badr Abdelatty in Berlin. Deutschland stehe bereit, sich zu beteiligen und den Wiederaufbau zu unterstützen.

Abdelatty sagte laut offizieller Übersetzung, Ägypten suche gemeinsam mit den USA nach einem Termin für die Konferenz und hoffe, diesen schnell zu finden. Die Rolle der USA sei hier wichtig, der Wiederaufbau ein wichtiges Element des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Deutschland spiele als Mitorganisator eine wichtige Rolle. Es gehe nun "darum, die Prioritäten richtig zu setzen, denn die Zeit drängt".

Rund sieben Wochen nach Beginn einer fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der Islamistenorganisation Hamas im Gazastreifen gibt es immer wieder tödliche Zwischenfälle in der schmalen Küstenregion. Vor diesem Hintergrund sagte Wadephul, zentral bleibe die Entwaffnung der Hamas. An Israel appellierte er, sich an den Waffenstillstand zu halten und insbesondere noch mehr der humanitären Hilfe zu ermöglichen.

Deutschland und Ägypten vereinbaren strategischen Dialog

Wadephul und Abdelatty unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, mit der ein strategischer Dialog auf Ebene der Außenminister begonnen werden soll, um die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu vertiefen. Der Dialog soll alle zwei Jahre abwechselnd in Ägypten und Deutschland stattfinden. Bei dem Austausch geht es um Themen von beiderseitigem Interesse wie etwa der regionalen Stabilität, der Migrationszusammenarbeit und der Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung./bk/DP/nas