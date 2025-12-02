W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Wall Street grün | Open AI Alarm | Bomben Zahlen Mongo DB & Credo

Markus Koch · Uhr
KI
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

Die US-Aktienfutures lagen am Dienstag leicht im Plus, unterstützt von steigenden Bitcoin-Kursen sowie Erholungen bei großen Technologiewerten wie Oracle, Broadcom und Nvidia. Damit versucht der Markt, den schwachen Wochenauftakt auszugleichen. Bitcoin legte rund zwei Prozent zu, nachdem die Kryptowährung am Vortag den schwächsten Handelstag seit März verzeichnet hatte. Auch Krypto-Aktien wie Coinbase und Robinhood hatten zuletzt deutliche Verluste hinnehmen müssen.

Die großen Indizes hatten ihre fünftägige Gewinnserie am Montag beendet, belastet von Sorgen über anhaltende Inflation, hohe Bewertungen und Zweifel an der Rendite von KI-Investitionen. Anleger setzen nun verstärkt auf eine Zinssenkung der US-Notenbank am 10. Dezember – die Wahrscheinlichkeit liegt laut FedWatch-Tool bei knapp 88 Prozent.

Trotz der jüngsten Schwäche gilt der Dezember historisch als starker Börsenmonat. Strategen warnen jedoch vor überzogenen Erwartungen im KI-Sektor: Gleichwohl liefern die Zahlen von Mongo DB und Credo allen Grund für Euphorie. Open Ai hingegen zieht sich warm an, denn man hat Alarmstufe Rot wegen der großen Konkurrenz im AI Universum ausgerufen.

00:00 Intro
00:43 Überblick | Morgen keine Sendungen
01:44 Turnaround Tuesday | Bitcoin und KI erholt
03:02 FED: Zinssenkung | wird Hassett neuer Chef?
05:14 Open AI: Konkurrenz und politischer Druck
07:52 Credo Technology & Mongo DB: hohe Gewinne
15:43 Jetblue | Segnier Juweliers | United Natural Foods
17:21 Europa: Inflation | EZB zu Ukraine | CO2 | Italien
19:54 Dell: Stiftung für Kinder
22:21 Ausblick Zahlen | Bayer

Bitcoin (USD)
Nvidia
Bayer
Broadcom
Bitcoin Kurs in Euro
Coinbase
Oracle
Dell
Credo Technology Group
Bell AG
Ai Holdings
B
BITCOIN
UNITED INC.

