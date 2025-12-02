WDH: US-Versicherungschef getötet - Angeklagter will Beweise ausschließen

(In einer früheren Version des Artikels hieß es, Mangione werde beschuldigt, den Versicherungschef am 4. Dezember 2025. Tatsächlich ereignete sich die Tat vor einem Jahr, am 4. Dezember 2024.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Rund ein Jahr nach der Tötung des Vorstandschefs eines Krankenversicherers in New York möchte der Angeklagte vor dem eigentlichen Prozess einige Beweise ausschließen lassen. Bei Vorverhandlungen wollen die Anwälte des 27 Jahre alten mutmaßlichen Mörders Luigi Mangione unter anderem erreichen, dass eine bei seiner Festnahme in einem Rucksack gefundene Waffe und einige seiner Äußerungen nicht als Beweismittel vor Gericht verwendet werden dürfen. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien.

Für den Rucksack habe kein Durchsuchungsbefehl vorgelegen, und Mangione habe die Aussagen getroffen, bevor ihm von den Ermittlern sein Recht zu Schweigen erläutert wurde, erklärt unter anderem CBS News die Argumentation der Verteidigung.

Zur Diskussion über die möglichen Beweise waren der Beschuldigte, seine Anwälte und Ankläger am Montag vor einem Strafgericht in New York erschienen. Laut Gerichtsunterlagen hat die Staatsanwaltschaft bereits beantragt, den Einlassungen der Verteidigung nicht zu folgen, und um Zulassung der Beweismittel gebeten. Die Vorverhandlungen zum eigentlichen Prozess sind auf mehrere Tage angesetzt.

Gegen den mutmaßlichen Täter laufen mehrere Verfahren

Im September hatte die Verteidigung bereits einen ersten Erfolg erzielt, als das Gericht einen Anklagepunkt in Zusammenhang mit Terrorismus und einen Anklagepunkt wegen vorsätzlichen Mordes fallen ließ. An einem weiteren, weniger schwerwiegenden Anklagepunkt wegen Mordes werde aber festgehalten, teilte das Gericht mit.

Die Vorgespräche beziehen sich auf eine Anklage des Bundesstaats New York gegen Mangione. Er ist außerdem auch auf Bundesebene und im Bundesstaat Pennsylvania angeklagt - unter anderem wegen Mordes, Stalkings und Vergehen in Zusammenhang mit Waffen. US-Justizministerin Pam Bondi hatte die Todesstrafe für ihn gefordert, seine Verteidigung kritisierte dieses Einmischen als "unverfroren politisch". Mangione hatte zuvor in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert.

Tat und Spurensuche hatten weltweit für Aufsehen gesorgt

Er wird beschuldigt, am 4. Dezember 2024 den Chef des milliardenschweren US-Krankenversicherers United Healthcare, Brian Thompson, gezielt auf einer Straße im New Yorker Stadtteil Manhattan erschossen zu haben. Der 50-Jährige war nahe dem Times Square aus nächster Nähe niedergeschossen worden und in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Die von Überwachungskameras gefilmte Tat sowie die öffentliche Fahndung führten weltweit zu Schlagzeilen. Der Schütze floh zunächst auf einem Fahrrad und verschwand dann. Fünf Tage später wurde Mangione in einem Fast-Food-Lokal in der Stadt Altoona im US-Bundesstaat Pennsylvania als Tatverdächtiger verhaftet. Nach der Tat hatte es in den USA ungewöhnlich viel Sympathiebekundungen für den mutmaßlichen Schützen gegeben. Millionen US-Amerikaner verzweifeln an dem teuren Gesundheitssystem ihres Landes./cfa/DP/zb