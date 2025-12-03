AKTIEN IM FOKUS: Marvell treibt Chip-Branchenerholung weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus den USA haben am Mittwoch für beste Stimmung für die europäische Halbleiterbranche gesorgt. Erfreuliche Auftragszahlen der auf Künstliche Intelligenz (KI) fokussierten Marvell Technology und eine Übernahme zogen Aktienkäufe auf breiter Basis nach sich. Infineon stiegen um 2,4 Prozent, in Amsterdam gewannen ASML 2,5 Prozent und BE Semiconductor 2,8 Prozent.

Die Papiere von Marvell Technology waren am Dienstag nachbörslich um 10 Prozent nach oben gesprungen auf ein Hoch seit Ende Februar. Das Unternehmen überzeugte die Investoren mit einem starken Auftragseingang der Sparte Chip-Design. Für zusätzliche Freude am Markt sorgte die angekündigte Übernahme von Celestial AI für mindestens 3,25 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auf schnelle Verbindungen zwischen KI-Rechenchips und Speicherchips spezialisiert.

Marvell habe sich am Vorabend noch überzeugter als bislang schon zum Wachstum im Segment Daten-Center geäußert, schrieb Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank. Die Wachstumsprognose für 2027 habe das Unternehmen von 18 auf 25 Prozent erhöht. Für 2028 sei sogar ein Wachstum von über 40 Prozent in Aussicht gestellt worden.

Das zog auch bei kleineren deutschen Aktien aus dem Halbleiterumfeld für Käufe. Aixtron gewannen 1,8 Prozent, Suss Microtec verteuerten sich um 2,8 Prozent und Siltronic um 2,6 Prozent./bek/ag/stk