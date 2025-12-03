Amazon will im Cloud-Geschäft Nvidia-Technologie einsetzen

Las Vegas, 02. Dez (Reuters) - Amazon will in seiner Cloud-Sparte AWS künftig eine Schlüsseltechnologie von Nvidia einsetzen.

Bei künftigen Generationen ihrer Chips für Künstliche Intelligenz (KI) werde AWS die Technologie "NVLink Fusion" von Nvidia einsetzen, teilten die Unternehmen am Dienstag auf einer Konferenz in Las Vegas mit. Damit wolle AWS seine Dienste für große KI-Kunden attraktiver machen.

Die NVLink-Technologie, die schnelle Verbindungen zwischen verschiedenen Chiptypen herstellt, gilt als eines der wichtigsten Produkte von Nvidia. Sie soll AWS dabei helfen, größere KI-Server zu bauen, die schneller miteinander kommunizieren können. Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor beim Training großer KI-Modelle, bei denen Tausende von Rechnern miteinander verbunden werden müssen.

Nvidia wirbt aktiv darum, dass auch andere Chipfirmen seine NVLink-Technologie übernehmen: Neben AWS sind auch Intel und Qualcomm an Bord. "Gemeinsam schaffen Nvidia und AWS die Computer-Infrastruktur für die industrielle KI-Revolution", erklärte Nvidia-Chef Jensen Huang.

