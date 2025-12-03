Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu

Quelle: Adobe.com/maurice norbert
Eine Jahresprognose wie bei Strategy haben die Börsen wohl noch nie gesehen. Der Bitcoin-Konzern erklärte am 1. Dezember, dass er bestenfalls mit einem Gewinn von 6,3 Milliarden Dollar rechnet, schlimmstenfalls aber mit einem Verlust von 5,5 Milliarden – eine Spanne von fast zwölf Milliarden Dollar (!), bei einem Unternehmen, das selbst nur rund 50 Milliarden Dollar wert ist.
Weiterleisen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Kolumne von Heiko BöhmerTrotz hoher Kurse und Risiken: Aktien bleiben unverzichtbar30. Nov. · Heiko Böhmer
Mögliche IndexanpassungenJPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändertgestern, 15:42 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street dürfte nach Rücksetzer etwas zulegengestern, 14:44 Uhr · dpa-AFX
Wall StreetNew York Ausblick: Rückschlag nach Erholungsrally - Vorsicht vor Daten01. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDheute, 12:05 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung