Aktie im Abwärtstrend

Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu

onvista · Uhr

Lange glänzte Strategy als „Schatzkammer“ für Bitcoin. Doch mit dem jüngsten Kursverfall der Kryptowährung stürzte der Aktienkurs ab. Und den Konzern plagen noch viel größere Probleme.

Das Firmenlogo von Strategy
Quelle: Adobe.com/maurice norbert

Eine Jahresprognose wie bei Strategy haben die Börsen wohl noch nie gesehen. Der Bitcoin-Konzern erklärte am 1. Dezember, dass er bestenfalls mit einem Gewinn von 6,3 Milliarden Dollar rechnet, schlimmstenfalls aber mit einem Verlust von 5,5 Milliarden – eine Spanne von fast zwölf Milliarden Dollar (!), bei einem Unternehmen, das selbst nur rund 50 Milliarden Dollar wert ist.

