Carsten Stolz verlässt die Baloise Gruppe per 31. Dezember 2025

03.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Basel, 3. Dezember 2025. Carsten Stolz, CFO der Baloise Gruppe, hat sich entschieden, das Unternehmen per 31. Dezember 2025 zu verlassen, um ausserhalb von Baloise neue berufliche Herausforderungen wahrzunehmen.

Carsten Stolz hat Baloise seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft massgeblich mitgestaltet und geprägt. Seit 2017 verantwortete er als Chief Financial Officer (CFO) in der Konzernleitung sowie im Group Strategy Board (GSB) die Weiterentwicklung und Transformation des Finanzbereichs.

Thomas von Planta, Präsident des Verwaltungsrates der Baloise Holding AG, bedankt sich bei Carsten Stolz für seinen grossen Einsatz über mehr als zwei Jahrzehnte: «Mit Carsten Stolz verlieren wir eine sehr erfahrene Persönlichkeit und ausgewiesene Führungskraft. Er hat die Finanztransformation der Baloise Gruppe initiiert und erfolgreich umgesetzt. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine bedeutenden Verdienste herzlich und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.»

Kontakt Baloise
Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.com
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 53
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise
Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Baloise

