W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Nachangebotsfrist bis 18. Dezember

Curevac-Übernahme durch Biontech kommt voran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Postmodern Studio/Shutterstock.com

Ein großer deutscher Biotech-Deal biegt auf die Zielgerade ein. Das Übernahmeangebot des Mainzer Unternehmens Biontech für Curevac wurde von einer großen Mehrheit der Anteilseigner des Tübinger Rivalen angenommen. Bis zum Ablauf einer ersten Angebotsfrist an diesem Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) wurden rund 81,74 Prozent der Curevac-Anteile in Biontech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary Shares", kurz: ADS) getauscht, wie Biontech mitteilte. Damit ist die Mindestannahmeschwelle von 80 Prozent überschritten.

Nachangebotsfrist bis 18. Dezember

Biontech hatte bei dem im Juni bekanntgewordenen Angebot 5,46 US-Dollar für jede Curevac-Aktie angesetzt. Das entspricht einer Bewertung des Tübinger Unternehmens von etwa 1,25 Milliarden US-Dollar (1,08 Milliarden Euro). Curevac-Aktionäre, die einen solchen Tausch noch nicht vollzogen haben, können dies noch bis zum 18. Dezember tun, wie Biontech erklärte. Dann ende eine sogenannte Nachangebotsfrist.

Die dann noch verbliebenen Anteilsscheine werden laut Biontech selbst dann umgetauscht, wenn der Anteilseigner dies nicht tue. Diesem Prozedere hätten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von Curevac zugestimmt. Dann könnten allerdings zusätzliche Steuern auf Aktionäre zukommen. Abgeschlossen werden soll die schon vom Vorstand und den Aufsichtsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigte Übernahme voraussichtlich noch in diesem Jahr.

Biontech und Curevac waren einst Kontrahenten im Rennen um einen Corona-Impfstoff, beide galten als Hoffnungsträger der deutschen Biotech-Landschaft. Während die Mainzer mit ihrem Vakzin gegen Covid-19 auf mRNA-Basis weltbekannt wurden und Milliarden verdienten, zog Curevac seinen ersten Impfstoffkandidaten wegen vergleichsweise geringer Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück. Nun soll die Expertise von Curevac mit dazu beitragen, dass Biontech der Zulassung von Krebstherapien auf mRNA-Basis näherkommt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BioNTech
CureVac

Das könnte dich auch interessieren

Agrarchemie- und Pharmakonzern
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmergestern, 07:58 Uhr · dpa-AFX
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer
Mögliche Indexanpassungen
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändertgestern, 15:42 Uhr · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert
Silber, Rheinmetall, Nvidia, Apple, Bayer, Airbus - Ausblick mit Egmond Haidt
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 17:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
Silber, Rheinmetall, Nvidia, Apple, Bayer, Airbus - Ausblick mit Egmond Haidt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zuheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDheute, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchancegestern, 15:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden