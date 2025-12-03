DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst wieder sein Vortageshoch knapp unter 23.800 Punkten ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 23.756 Punkte.

Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wieder ausgemerzt. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab.

An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem Dax. An Chinas Börsen geht es allerdings etwas abwärts./ag/zb