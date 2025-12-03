Dax höher erwartet - Ukraine und EZB-Kurs im Blick

Frankfurt, 03. Dez (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent höher bei 23.710,86 Punkten geschlossen. Nach dem Ausverkauf vom Montag schlugen die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks einen Erholungskurs ein. Experten verwiesen unter anderem auf Hoffnungen auf ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg.

Verhandlungen von US-Gesandten mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau gingen ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Am Mittwoch kommen die 32 Nato-Außenminister zu Beratungen rund um den Friedensplan zusammen. Anleger blicken auch auf die Geldpolitik: EZB-Präsidentin Christine Lagarde steht im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments Rede und Antwort. Ebenfalls zur Wochenmitte will EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné ein Paket vorstellen, mit dem die Abhängigkeit der Union von China bei wichtigen Rohstoffen verringert werden soll. Zudem legt die EU-Kommission einen Vorschlag vor, nach dem die Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma die direkte Aufsicht über die größten Finanzunternehmen der EU bekommen soll.

Hierzulande überprüft die Deutsche Börse zum letzten Mal in diesem Jahr die Zusammensetzung ihrer Aktienindizes. Im Leitindex Dax werden keine Änderungen erwartet. Die Börsenneulinge TKMS, Aumovio und Ottobock dürften in den MDax und SDax aufgenommen werden.

In den USA warten Anleger auf die Quartalszahlen des SAP-Rivalen Salesforce.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 23.710,86

EuroStoxx50 5.686,17

EuroStoxx50-Future 5.695,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 47.474,46 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 6.829,37 +0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 50.038,66 +1,5%

Shanghai 3.878,19 -0,5%

Hang Seng 25.758,60 -1,3%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)