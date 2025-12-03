dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.12.2025

USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft sinkt unerwartet - ADP

WASHINGTON - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im November unerwartet gesunken. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 10.000 Stellen erwartet.

USA: Stimmung der Dienstleister hellt sich unerwartet auf

TEMPE - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im November unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,6 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 52,0 Punkte gerechnet. Damit liegt der Indikator seit neun Monaten über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

USA: Industrieproduktion legt etwas zu

WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im September etwas gestiegen. Die Produktion habe um 0,1 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Merz betont nach Bas-Aussagen zu Arbeitgebern Sozialpartnerschaft

BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betont nach umstrittenen Aussagen von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) über Arbeitgeber die Bedeutung der Sozialpartnerschaft. Merz sagte nach seinem Antrittsbesuch im Roten Rathaus in Berlin: "Arbeitgeberverbände wie Gewerkschaften tragen ganz wesentlich dazu bei, dass wir einen guten Ausgleich in den Unternehmen auch überbetrieblich haben. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Bundesarbeitsministerin das genauso sieht."

Kreise: Ministerium will Antragsflut für Netzanschlüsse eindämmen

BERLIN - Das Bundeswirtschaftsministerium will die Flut von Anträgen für Netzanschlüsse von Batteriespeichern zulasten anderer Netzkunden wie Rechenzentren eindämmen. Darauf zielt der Entwurf zur Änderung der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Konkret klargestellt werden, dass Großbatteriespeicher nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen.

Klingbeil: Stromsteuer-Senkung für alle weiter das Ziel

BERLIN - Die Senkung der Stromsteuer für alle Stromkunden ist für Finanzminister Lars Klingbeil mittelfristig noch nicht vom Tisch. "Es bleibt (...) das Ziel dieser Regierung, sobald die notwendigen Mittel dafür da sind, dass wir diesen Schritt gehen", versicherte der SPD-Vorsitzende bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

EU-Kommission: Europa soll gemeinsam Rohstoffe einkaufen

BRÜSSEL - Die Europäische Union sollte sich nach Ansicht der EU-Kommission stärker bei der Versorgung mit Rohstoffen absprechen. Unter anderem soll ein europäisches Zentrum ins Leben gerufen werden, über das etwa Rohstoffeinkäufe und Vorräte koordiniert werden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Eine Rohstoffplattform soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre Nachfrage zu bündeln und gemeinsam einzukaufen.

ROUNDUP 3: EU einig über dauerhaften Verzicht auf Gas aus Russland

BRÜSSEL - Die EU will bis spätestens Ende 2027 vollkommen unabhängig von russischem Erdgas sein. Das sieht eine Einigung zwischen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments vor, die vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs erzielt wurde.

ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister steigt stärker als erwartet

LONDON - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 53,6 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit Mai 2023. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 53,1 Punkte ermittelt worden.

Eurozone: Erzeugerpreise steigen leicht

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Oktober leicht gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat waren die Preise noch um 0,1 Prozent gefallen.

Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor sinkt moderater als erwartet

LONDON - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im November weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 51,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 50,5 Punkte ermittelt worden.

ROUNDUP: Ifo: Stimmung in der Automobilindustrie verschlechtert sich

MÜNCHEN - Die Stimmung in der kriselnden deutschen Automobilindustrie hat sich dem Ifo-Institut zufolge im November erheblich verschlechtert. "Nach einem starken Anstieg im Oktober fiel der Geschäftsklimaindex der Autoindustrie im November deutlich. Er sank auf minus 20,0 Punkte, nach minus 13,4 Punkten im Oktober", teilte das Institut in München mit. Der Rückgang lasse sich auf pessimistischere Geschäftserwartungen zurückführen.

Schweizer Inflation fällt im November wieder auf 0,0 Prozent

NEUENBURG - Die Inflation in der Schweiz ist im November erneut gesunken. Gegenüber dem Vormonat Oktober sind die Preise im Durchschnitt deutlich zurückgegangen. Konkret lag die Jahresteuerung im November bei 0,0 Prozent nach 0,1 Prozent im Monat davor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Damit liegt der Wert wieder gleich hoch wie im April, bevor er im Mai gar kurzfristig leicht in den negativen Bereich abgerutscht war. Die November-Inflation ist damit am unteren Ende der Erwartungen ausgefallen.

