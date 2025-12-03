dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.12.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich

METZINGEN - Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. Das Unternehmen bekam bereits in den vergangenen Monaten eine teils schwache Konsumlaune zu spüren. 2026 soll nun ein Übergangsjahr werden, Sortiment und Vertrieb sollen angepasst werden; Umsatz und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werden wohl sinken, wie das MDax Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Besserung wird erst ab 2027 in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an.

ROUNDUP/Mängel an Rumpfteilen: Airbus muss Auslieferungsziel erneut kappen

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Wegen Mängeln an Rumpfteilen für die Modellfamilie A320 dürften nur 790 Passagierflugzeuge den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. Zuvor standen 820 im Plan. Internen Informationen zufolge muss der Hersteller Rumpfteile an mehr als 600 Maschinen überprüfen - die meisten davon sind noch nicht ausgeliefert.

ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an

ARTEIXO - Frische Herbst- und Winterkollektionen haben der Zara-Konzernmutter Inditex im dritten Quartal Rückenwind verliehen. Auch im anlaufenden Weihnachtsgeschäft zu Beginn des vierten Quartals zogen die Verkäufe weiter an. So stiegen die Umsätze online und in den Shops zwischen Anfang November und Anfang Dezember währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,6 Prozent, wie die Spanier am Mittwoch in Arteixo mitteilten. Damit beschleunigte sich das Geschäft weiter. Das besänftigte Anleger, die sich zuletzt um die Konjunkturaussichten gesorgt hatten - die Aktie legte kräftig zu.

HSBC macht Brendan Nelson zum neuen Verwaltungsratschef

LONDON - Die britische Großbank HSBC hebt ihren Übergangs-Verwaltungsratschef Brendan Nelson überraschend fest auf den Posten. Der 76-Jährige tritt dort die Nachfolge von Mark Tucker (67) an, der die Bank Ende September verlassen hatte. Die Bank hatte länger interne und externe Kandidaten in Erwägung gezogen. Vorstandschef Georges Elhedery hatte zuletzt berichtet, dass Nelson den Job nicht die üblichen sechs bis neun Jahre ausüben wolle.

Versicherer wollen flutgefährdete Gebäude besser absichern

BERLIN - Die deutschen Versicherer wollen den Versicherungsschutz hochwassergefährdeter Gebäude in Deutschland verbessern - und gleichzeitig eine Versicherungspflicht gegen Überschwemmungen verhindern. Der Branchenverband GDV legte am Mittwoch ein Konzept vor, mit dem die mehr als 400.000 hochwassergefährdeten Häuser versichert werden könnten. Hausbesitzer sollen jedoch eine Abwahlmöglichkeit haben. Die Versicherer veröffentlichten ihren Vorschlag einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), bei der das Thema ebenfalls auf der Tagesordnung steht.

