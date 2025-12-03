EQS-Adhoc: Good Brands AG: Henrik Sabban zum Vorstand berufen

EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Good Brands AG: Henrik Sabban zum Vorstand berufen



03.12.2025 / 18:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Aufsichtsrat der Good Brands AG hat am heutigen Tage, den 03.12.2025, Henrik Sabban zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Henrik Sabban ist einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ende der Insiderinformation

Unternehmen: Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
ISIN: DE000A2AA5A0
WKN: A2AA5A

