EQS-Adhoc: Good Brands AG: Henrik Sabban zum Vorstand berufen

Good Brands AG: Henrik Sabban zum Vorstand berufen
03.12.2025 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Der Aufsichtsrat der Good Brands AG hat am heutigen Tage, den 03.12.2025, Henrik Sabban zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Henrik Sabban ist einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ende der Insiderinformation
