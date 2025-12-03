W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025 vor

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
EQS-Ad-hoc: VERBUND AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen
VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025 vor

03.12.2025 / 18:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der VERBUND AG hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025, zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 € pro Aktie vorzuschlagen. Die Sonderdividende entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 400 Mio. € und unterstützt eine aktionärsorientierte Kapitalallokation.

Die Ausschüttung der Dividenden erfolgt vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und der Beschlussfassung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2026.

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

T.: +43 (0)5 03 13 - 52604

F.: +43 (0)5 03 13 - 52694

mailto:investor-relations@verbund.com

Ende der Insiderinformation

03.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon:0043-1-53113-52604
Fax:0043-1-53113-52694
E-Mail:investor-relations@verbund.com
Internet:www.verbund.com
ISIN:AT0000746409
WKN:877738
Indizes:ATX
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2240008
Ende der MitteilungEQS News-Service

2240008 03.12.2025 CET/CEST

