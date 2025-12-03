EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.12.2025 / 13:51 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025

Ort:

https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025

Ort:

https://douglas.group/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025

Ort:

https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025

Ort:

https://douglas.group/en/investors/publications

03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Douglas AG Luise-Rainer-Strasse 7-11 40235 Düsseldorf Deutschland

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239808 03.12.2025 CET/CEST