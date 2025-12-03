EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
03.12.2025 / 13:51 CET/CEST
Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort:
https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort:
https://douglas.group/en/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort:
https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort:
https://douglas.group/en/investors/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
