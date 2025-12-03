W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAG Immobilien AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

03.12.2025 / 13:07 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TAG Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/quarterly-reports/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/quarterly-reports/

03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Internet:https://www.tag-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2233254 03.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TAG Immobilien
TAG Immobilien (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDheute, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchancegestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden