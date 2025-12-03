EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 10:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ATOSS Software SE
b) LEI
|529900Q9G9280ADNOA39
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|113,2 EUR
|7.018,40 EUR
|113,2 EUR
|23.545,60 EUR
|113,2 EUR
|2.264,00 EUR
|113,2 EUR
|18.564,80 EUR
|114,6 EUR
|3.667,20 EUR
|114,8 EUR
|688,80 EUR
|115 EUR
|10.925,00 EUR
|115 EUR
|4.370,00 EUR
|115 EUR
|4.255,00 EUR
|115 EUR
|5.405,00 EUR
|114,6 EUR
|5.386,20 EUR
|114,8 EUR
|5.625,20 EUR
|114,8 EUR
|5.625,20 EUR
|114,8 EUR
|5.625,20 EUR
|115 EUR
|14.605,00 EUR
|115 EUR
|12.420,00 EUR
|115 EUR
|4.600,00 EUR
|115 EUR
|5.405,00 EUR
|115 EUR
|3.910,00 EUR
|114,4 EUR
|5.376,80 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|115 EUR
|9.775,00 EUR
|115 EUR
|7.130,00 EUR
|115 EUR
|3.680,00 EUR
|115 EUR
|25.645,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,4 EUR
|6.864,00 EUR
|114,4 EUR
|4.461,60 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|1.146,00 EUR
|114,6 EUR
|6.646,80 EUR
|114,6 EUR
|1.146,00 EUR
|114,2 EUR
|3.654,40 EUR
|114 EUR
|3.762,00 EUR
|114 EUR
|8.208,00 EUR
|114 EUR
|5.700,00 EUR
|114 EUR
|1.368,00 EUR
|114 EUR
|114,00 EUR
|114,2 EUR
|21.583,80 EUR
|114 EUR
|912,00 EUR
|114,2 EUR
|228,40 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|114,4 EUR
|3.088,80 EUR
|114,1 EUR
|6.846,00 EUR
|114,1 EUR
|4.449,90 EUR
|113,8 EUR
|455,20 EUR
|114,1 EUR
|12.551,00 EUR
|114,1 EUR
|1.255,10 EUR
|113,8 EUR
|2.162,20 EUR
|113,8 EUR
|5.007,20 EUR
|113,4 EUR
|113,40 EUR
|113,4 EUR
|793,80 EUR
|113,4 EUR
|1.814,40 EUR
|113,4 EUR
|340,20 EUR
|113,5 EUR
|11.917,50 EUR
|113,4 EUR
|113,40 EUR
|113,4 EUR
|1.814,40 EUR
|113,6 EUR
|5.112,00 EUR
|113,6 EUR
|340,80 EUR
|114 EUR
|2.622,00 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|114 EUR
|1.710,00 EUR
|114 EUR
|8.322,00 EUR
|113,8 EUR
|11.721,40 EUR
|114,2 EUR
|2.626,60 EUR
|114,2 EUR
|1.941,40 EUR
|114,2 EUR
|1.598,80 EUR
|114,2 EUR
|1.827,20 EUR
|114,2 EUR
|28.435,80 EUR
|114,4 EUR
|2.745,60 EUR
|114,4 EUR
|1.830,40 EUR
|113,9 EUR
|5.239,40 EUR
|114,4 EUR
|10.410,40 EUR
|114,4 EUR
|1.716,00 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,4 EUR
|5.148,00 EUR
|114,1 EUR
|4.221,70 EUR
|114,1 EUR
|11.752,30 EUR
|114,1 EUR
|684,60 EUR
|114,2 EUR
|685,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.944,80 EUR
|114,4 EUR
|5.148,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.372,80 EUR
|114,2 EUR
|5.595,80 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,3 EUR
|11.430,00 EUR
|114,2 EUR
|11.191,60 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,2 EUR
|12.447,80 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|114 EUR
|11.742,00 EUR
|113,6 EUR
|3.635,20 EUR
|113,4 EUR
|907,20 EUR
|113,4 EUR
|226,80 EUR
|113,4 EUR
|907,20 EUR
|113,8 EUR
|341,40 EUR
|113,8 EUR
|569,00 EUR
|113,8 EUR
|1.365,60 EUR
|113,8 EUR
|4.779,60 EUR
|113,8 EUR
|1.934,60 EUR
|113,8 EUR
|5.576,20 EUR
|113,8 EUR
|11.835,20 EUR
|114 EUR
|1.596,00 EUR
|114 EUR
|9.462,00 EUR
|114,2 EUR
|228,40 EUR
|114,2 EUR
|1.941,40 EUR
|114 EUR
|5.016,00 EUR
|114,2 EUR
|33.346,40 EUR
|114,4 EUR
|800,80 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,2 EUR
|1.827,20 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,4 EUR
|1.830,40 EUR
|114,2 EUR
|1.484,60 EUR
|114,2 EUR
|8.907,60 EUR
|114,1 EUR
|12.322,80 EUR
|114,4 EUR
|14.414,40 EUR
|114,1 EUR
|5.020,40 EUR
|114,2 EUR
|11.991,00 EUR
|114,2 EUR
|5.595,80 EUR
|114,2 EUR
|5.253,20 EUR
|114,4 EUR
|4.232,80 EUR
|114,4 EUR
|1.487,20 EUR
|114,4 EUR
|1.372,80 EUR
|114,4 EUR
|1.029,60 EUR
|114,4 EUR
|6.635,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|2.631,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|11.211,20 EUR
|114,4 EUR
|4.004,00 EUR
|114 EUR
|3.648,00 EUR
|114,4 EUR
|6.292,00 EUR
|114,1 EUR
|4.221,70 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|685,20 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,2 EUR
|1.598,80 EUR
|114,1 EUR
|12.094,60 EUR
|114,1 EUR
|5.134,50 EUR
|114,2 EUR
|2.855,00 EUR
|114 EUR
|1.254,00 EUR
|113,9 EUR
|6.150,60 EUR
|114 EUR
|684,00 EUR
|114 EUR
|2.394,00 EUR
|114 EUR
|1.710,00 EUR
|114 EUR
|342,00 EUR
|113,6 EUR
|1.363,20 EUR
|114 EUR
|6.726,00 EUR
|114 EUR
|5.472,00 EUR
|114 EUR
|342,00 EUR
|114 EUR
|5.586,00 EUR
|113,6 EUR
|1.476,80 EUR
|113,9 EUR
|25.855,30 EUR
|113,9 EUR
|7.631,30 EUR
|114,2 EUR
|3.083,40 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,2 EUR
|108.375,80 EUR
|114,2 EUR
|5.253,20 EUR
|114,2 EUR
|2.055,60 EUR
|114 EUR
|2.508,00 EUR
|114,1 EUR
|1.369,20 EUR
|114,3 EUR
|228,60 EUR
|114,6 EUR
|687,60 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,3 EUR
|342,90 EUR
|113,9 EUR
|227,80 EUR
|114,2 EUR
|1.713,00 EUR
|114,4 EUR
|10.639,20 EUR
|114,6 EUR
|2.062,80 EUR
|114,4 EUR
|18.304,00 EUR
|114,8 EUR
|5.051,20 EUR
|114,6 EUR
|30.139,80 EUR
|114,4 EUR
|6.864,00 EUR
|114,8 EUR
|918,40 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|8.150,80 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|8.610,00 EUR
|114,8 EUR
|4.706,80 EUR
|114,8 EUR
|4.592,00 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|8.380,40 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,6 EUR
|2.750,40 EUR
|114,8 EUR
|1.722,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|8.839,60 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|4.821,60 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|113,9 EUR
|455,60 EUR
|113,8 EUR
|455,20 EUR
|113,8 EUR
|1.251,80 EUR
|113,8 EUR
|113,80 EUR
|114,2 EUR
|5.253,20 EUR
|114,2 EUR
|4.796,40 EUR
|114,2 EUR
|3.540,20 EUR
|114,2 EUR
|5.481,60 EUR
|114,2 EUR
|4.682,20 EUR
|114,2 EUR
|3.083,40 EUR
|114,4 EUR
|4.804,80 EUR
|114,4 EUR
|5.948,80 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|3.775,20 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,4 EUR
|6.520,80 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,2 EUR
|799,40 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|913,60 EUR
|114,2 EUR
|2.740,80 EUR
|114,2 EUR
|5.367,40 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,1 EUR
|1.026,90 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|572,00 EUR
|114,2 EUR
|2.969,20 EUR
|114,6 EUR
|5.844,60 EUR
|114,4 EUR
|5.605,60 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|5.605,60 EUR
|114,4 EUR
|572,00 EUR
|114 EUR
|456,00 EUR
|114,3 EUR
|5.715,00 EUR
|114,6 EUR
|1.604,40 EUR
|114,6 EUR
|4.011,00 EUR
|114,6 EUR
|1.489,80 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,6 EUR
|4.698,60 EUR
|114,6 EUR
|36.099,00 EUR
|114,6 EUR
|229,20 EUR
|114,8 EUR
|4.477,20 EUR
|114,8 EUR
|574,00 EUR
|114,8 EUR
|1.607,20 EUR
|114,8 EUR
|10.561,60 EUR
|114,5 EUR
|4.465,50 EUR
|114,8 EUR
|1.607,20 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,6 EUR
|687,60 EUR
|114,8 EUR
|8.724,80 EUR
|114,7 EUR
|4.817,40 EUR
|114,7 EUR
|1.949,90 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|69.805,00 EUR
|114,8 EUR
|1.033,20 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|2.990,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|2.185,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|114,6 EUR
|2.521,20 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.840,00 EUR
|115 EUR
|6.210,00 EUR
|115 EUR
|805,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|4.140,00 EUR
|114,8 EUR
|2.640,40 EUR
|114,6 EUR
|2.062,80 EUR
|114,4 EUR
|915,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,2 EUR
|1.484,60 EUR
|114,2 EUR
|571,00 EUR
|114,6 EUR
|2.635,80 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|5.157,00 EUR
|114,6 EUR
|4.927,80 EUR
|114,6 EUR
|3.552,60 EUR
|114,8 EUR
|9.298,80 EUR
|114,8 EUR
|2.066,40 EUR
|114,8 EUR
|459,20 EUR
|114,8 EUR
|2.181,20 EUR
|115 EUR
|3.910,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|5.060,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|3.565,00 EUR
|115 EUR
|3.565,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|3.220,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|2.185,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|114,3709 EUR
|1.442.675,1000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102182 03.12.2025 CET/CEST
