EQS-DD: Good Brands AG: Henrik Sabban, Henrik Sabban wurde am heutigen Tage, den 03.12.2025, zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Zur langfristigen Bindung an die Good Brands AG wurde ein ...

Henrik Sabban wurde am heutigen Tage, den 03.12.2025, zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Zur langfristigen Bindung an die Good Brands AG wurde ein Aktienoptionsprogramm mit Herrn Sabban vereinbart. Das Programm bezieht sich auf 5,0% der Aktien der Good Brands AG bzw. 47.566 Aktien der Good Brands AG. Die dafür notwendigen Aktien werden vollumfänglich durch die Gründungsaktionäre Langner Asset Management GmbH und Matthias Storch Ventures GmbH zur Verfügung gestellt. Eine Kapitalerhöhung für die Umsetzung des Aktienoptionsprogramm erfolgt nicht. Als Ausübungspreis wurde der heutige Aktienkurs von 13,00 EUR pro Aktie vereinbart. Das Optionsrecht ist an die Tätigkeit als Vorstand gekoppelt. Die Berechtigung zur Ausübung der Option erfolgt in mehreren Schritten. Rund ein Drittel der Option (15.698 Aktien) kann ab dem 31.12.2026, ein weiteres Drittel (15.698 Aktien) kann ab dem 31.12.2027 und ein weiteres Drittel (16.170 Aktien) kann ab dem 31.12.2028 ausgeübt werden.