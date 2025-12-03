EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Katja Goess-Saurau, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 13:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Katja
|Nachname(n):
|Goess-Saurau
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Goess-Saurau
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mayr-Melnhof Karton AG
b) LEI
|5299001AMHDLKUM80611
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000938204
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|83,20 EUR
|603 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|83,20 EUR
|603 Stück
e) Datum des Geschäfts
|01.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
03.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102196 03.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE bestätigt Gespräche zu Mehrheitserwerb und Übernahme durch Doosan Bobcat Inc.gestern, 14:05 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDheute, 12:05 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung