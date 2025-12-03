W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Katja Goess-Saurau, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 13:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Katja
Nachname(n): Goess-Saurau

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Johannes
Nachname(n): Goess-Saurau
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI
5299001AMHDLKUM80611 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000938204

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
83,20 EUR 603 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
83,20 EUR 603 Stück

e) Datum des Geschäfts
01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


03.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet: www.mm.group

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102196  03.12.2025 CET/CEST

