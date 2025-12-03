EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Robert
|Nachname(n):
|Stöcklinger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SBF AG
b) LEI
|391200JQA0PJDPUPXU64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2AAE22
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,70 EUR
|1.710,00 EUR
|5,75 EUR
|18.469,00 EUR
|5,90 EUR
|1.180,00 EUR
|6,20 EUR
|4.873,20 EUR
|6,25 EUR
|1.956,25 EUR
|6,40 EUR
|4.313,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|5,9256 EUR
|32.502,05 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|Ende der Mitteilung
102180 03.12.2025 CET/CEST